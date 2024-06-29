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娛樂 電視

歐陽妮妮被求婚成功！歐陽龍傅娟喊話準女婿：陪伴公主長長久久

〔記者蕭方綺／台北報導〕張書豪與歐陽妮妮交往6年，6月初求婚成功，今分享升格未婚夫妻的喜訊，歐陽妮妮也分享求婚VLOG，雙方親友都到場見證求婚派對，而歐陽龍、傅娟，還有2個妹妹歐陽娜娜、歐陽娣娣也在影片中給姊姊最真誠的祝福。

歐陽妮妮被求婚，家人都感動又不捨。（翻攝自YouTube）

傅娟表示今天這個求婚派對，是大家很努力很努力要給歐陽妮妮的一個驚喜，「希望我們的公主快樂幸福到永遠，媽媽永遠愛你。」不忘叮囑未來女婿：「親愛的書豪，公主確實是很公主，希望書豪像王子一樣，永遠陪伴公主長長久久，加油喔。」

歐陽龍很疼大女兒歐陽妮妮。（翻攝自YouTube）

而張書豪在求婚誓詞中提到，準岳父歐陽龍很大方，常常請客吃飯，很開心歐陽妮妮被家人養成樂觀、善良、不計較的個性。談到歐陽妮妮被求婚，歐陽龍說，「親愛的妮妮能夠幸福滿滿、開開心心、健健康康，相信這是所有天下父母心對孩子最大的願望，祝福你們，爸爸愛妳。」

傅娟希望歐陽妮妮幸福快樂。（翻攝自YouTube）

歐陽娜娜則透露自己認識張書豪後，就有預感他和姊姊妮妮能走到最後，現在真的實現，非常替他們感到開心。歐陽娣娣給予祝福外，更當場催生：「我希望就是他們兩個可以開開心心，生很多小孩，然後我們就可以跟小孩們一起玩。」

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