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娛樂 電視

《大熱門》高中正妹仍與死神拔河 節目組曬昔日畫面集氣

吳孟庭IG擁有5萬粉絲，稱得上小網美，大家都留言替她打氣。（翻攝自＠_mt113 IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕剛畢業於磐石高中的學生吳孟庭，曾受邀上過吳宗憲節目《綜藝大熱門》，參加第33屆「頭腦大挑戰」，豈料，本月17日她練習機車時發生車禍，目前仍與死神搏鬥，吳孟庭的父母在社群發文求集氣，《綜藝大熱門》節目組也特地在YouTube頻道發布影片，盼她病況逐日好轉。

《綜藝大熱門》為吳孟庭集氣。（翻攝自《綜藝大熱門》Youtube）

《綜藝大熱門》昨（28）日YouTube Shorts上傳吳孟庭上節目的片段，畫面可見，吳孟庭頂著整齊的妹妹頭，給人一種清純又可愛的感覺，和2名磐石高中同學齊聲說：「大家好，我們是磐石高中三朵花」。節目組特地配文替她加油打氣，「吳孟庭妹妹加油！一定會好起來的！」

吳孟庭預計今（29）上午要移開呼吸管，家屬先前發文提及：「若情況不樂觀可能就會永遠的離開這個世界，希望大家可以一起幫她集氣加油打氣，祝她能順利度過難關，懇求大家幫忙轉發幫她度過難關，謝謝大家。」

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