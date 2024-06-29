威爾法洛對尬史提夫卡爾！喜劇天王《神偷奶爸4》獻聲飆戲

〔記者許世穎／綜合報導〕由史提夫卡爾獻聲的「格魯」在《神偷奶爸4》迎來精彩刺激、大膽冒險和小小兵再度把一切搞得天翻地覆的全新時代。不過這次格魯這次必須面對由威爾法洛配音的全新的死對頭「惡霸麥星」，這兩位早已合作過的喜劇天王，片中也正巧是從高中時期就認識。

威爾法洛配音的全新反派惡霸麥星（左），在《神偷奶爸4》和史提夫卡爾獻聲的格魯針鋒相對。（UIP提供）

片中惡霸麥星是格魯高中時期的死對頭，導演克里斯雷納德大讚威爾把角色詮釋得真的很棒，「他為這個角色帶來一種脆弱感，惡霸麥星在他自信滿滿的表面底下，其實非常沒有安全感，威爾為這個角色注入他招牌式的能量和獨特的說話腔調，為惡霸麥星這個角色增添了深度。」

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威爾法洛（左）在《神偷奶爸4》紐約首映和史提夫卡爾齊聚。（UIP提供）

對威爾法洛來說，能夠和史提夫卡爾配音的格魯針鋒相對，是絕對不容錯過的大好機會，威爾開心表示：「有誰不會想要加入《神偷奶爸》宇宙？我以成熟的魅力和深切的不安全感來詮釋惡霸麥星這個角色，並且將這些不同的面向結合在一起，塑造出一個令人又愛又恨又覺得他很可憐的反派角色。這是一種非常微妙的平衡，但是探索起來真的非常好玩。」

威爾法洛現身《神偷奶爸4》紐約首映。（UIP提供）

威爾接著說：「惡霸麥星對格魯已經積怨多年了，你知道你在塞車時被別人突然超車切到你前面的那種感覺嗎？再把那種感覺乘以億萬倍，惡霸麥星就是這麼痛恨格魯。他對格魯的複雜情緒包括怨恨、憤怒和一點純粹的邪惡。」更表示惡霸麥星絕對是《神偷奶爸》系列最令人生畏的大壞蛋。

最受歡迎的小小兵也將於《神偷奶爸4》回歸。（UIP提供）

威爾也形容惡霸麥星這個人也充滿了各種不同的層次，「就像是一顆邪惡的洋蔥，等著別人層層剝開它。他也不是一般的反派角色，他既自大又自卑，絕對可以為他設計出超搞笑的笑梗和喜劇橋段。」他說完全擁抱為這個角色配音的過程，也有很大的自由可以用超誇張的方法呈現這個超誇張的角色，「當你為一個像是惡霸麥星這種反派角色配音的時候，沒有所謂的太浮誇，於是我就抓住機會把這個角色詮釋得超級浮誇。」

《神偷奶爸4》將於7月3日在台上映，更是全台首部Screen X動畫片，將於台北欣欣秀泰、台中文心秀泰和高雄夢時代秀泰影城同步歡樂上映。可愛到爆的《神偷奶爸4》電影專屬獨家LINE貼圖現正限時上架中。

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