晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

TEEN TOP天地要來了！指定Niel當嘉賓：自己來很擔心

TEEN TOP天地將來台舉行首場海外見面會。（Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團TEEN TOP接連來台，成員天地（Chunji）將在台灣舉行首次個人粉絲見面會，於7月21日於CLAPPER STUDIO舉行見面會。天地坦言，之前有隊友陪伴讓他很安心，這次隻身來台雖然有點擔心，但相信現場粉絲們會給他最好的反饋。

看到Niel上次來台灣，吃了不少美食，還去釣蝦跟玩抓娃娃機，天地就說：「好想跟Niel一樣有機會可以到處走走、吃美食。對了，我還在收集粉絲推薦的食物跟美景。」也向粉絲們喊話：「我很期待與你們巧遇喔！」還說：「這次來台灣，希望可以把粉絲們推薦的美食都收進肚子裡，如同把粉絲們的愛收進心裡一樣。」

TEEN TOP天地希望Niel來當他的嘉賓。（Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

他還說：「之前跟團員一起來，有團員們在就會很安心。這次只有自己一個人來，雖然會有點擔心，但是相信現場粉絲們會給我最好的反饋的。其實是有點羨慕上次Niel演唱會有Ricky加持，不過Ricky太常當嘉賓了，所以可以的話我反倒希望是Niel來當我的嘉賓。」

TEEN TOP的成員天地說：「雖然這次來台很希望可以滿足自己吃的願望，可是最重要的是要來滿足粉絲們的願望。」所以這次見面會會讓全場的粉絲們都能與天地來個擊掌外，還會有合照的機會，除此之外，天地還特地精心準備solo歌曲要陪粉絲度過一個難忘的夜晚，為了粉絲，他現在正在努力練習及準備。

TEEN TOP天地表示有機會跳「麻辣燙葫蘆」夯舞。（Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

天地還說：「前陣子有與『麻辣燙葫蘆』的主唱合作，雖然舞步已經有點生疏了，但如果粉絲們想看我跳這首歌，也可以讓我知道，搞不好有機會可以看到喔！」除此之外，天地更透露見面會當天一定會有更多有趣的環節，希望大家都能一起來參與，度過美好時光。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中