TEEN TOP天地要來了！指定Niel當嘉賓：自己來很擔心

TEEN TOP天地將來台舉行首場海外見面會。（Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團TEEN TOP接連來台，成員天地（Chunji）將在台灣舉行首次個人粉絲見面會，於7月21日於CLAPPER STUDIO舉行見面會。天地坦言，之前有隊友陪伴讓他很安心，這次隻身來台雖然有點擔心，但相信現場粉絲們會給他最好的反饋。

看到Niel上次來台灣，吃了不少美食，還去釣蝦跟玩抓娃娃機，天地就說：「好想跟Niel一樣有機會可以到處走走、吃美食。對了，我還在收集粉絲推薦的食物跟美景。」也向粉絲們喊話：「我很期待與你們巧遇喔！」還說：「這次來台灣，希望可以把粉絲們推薦的美食都收進肚子裡，如同把粉絲們的愛收進心裡一樣。」

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TEEN TOP天地希望Niel來當他的嘉賓。（Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

他還說：「之前跟團員一起來，有團員們在就會很安心。這次只有自己一個人來，雖然會有點擔心，但是相信現場粉絲們會給我最好的反饋的。其實是有點羨慕上次Niel演唱會有Ricky加持，不過Ricky太常當嘉賓了，所以可以的話我反倒希望是Niel來當我的嘉賓。」

TEEN TOP的成員天地說：「雖然這次來台很希望可以滿足自己吃的願望，可是最重要的是要來滿足粉絲們的願望。」所以這次見面會會讓全場的粉絲們都能與天地來個擊掌外，還會有合照的機會，除此之外，天地還特地精心準備solo歌曲要陪粉絲度過一個難忘的夜晚，為了粉絲，他現在正在努力練習及準備。

TEEN TOP天地表示有機會跳「麻辣燙葫蘆」夯舞。（Fu Entertainment、Trendx entertainment提供）

天地還說：「前陣子有與『麻辣燙葫蘆』的主唱合作，雖然舞步已經有點生疏了，但如果粉絲們想看我跳這首歌，也可以讓我知道，搞不好有機會可以看到喔！」除此之外，天地更透露見面會當天一定會有更多有趣的環節，希望大家都能一起來參與，度過美好時光。

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