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娛樂 最新消息

曾敬驊日本獨旅全裸泡湯 不切割朱軒洋：自己負責

曾敬驊擔任開幕嘉賓，透露自己也是「貓貓蟲咖波」的粉絲，連貼圖都有買。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕曾敬驊今天（28日）在華山出席《貓貓蟲咖波10周年特展_貓蟲世界》特展開幕記者會，擔任開幕嘉賓，與作者亞拉老師一起切蛋糕慶祝，他透露自己也是咖波的粉絲，當不知道怎麼回應或者驚訝的時候，最常用「發抖」的貼圖。

曾敬驊與作者亞拉老師合體，為貓貓蟲咖波10歲生日慶生同歡。（記者陳奕全攝）

久違現身公開場合，曾敬驊透露前陣子給自己放了假，展開10多天的首次「日本獨旅」，完全沒有做任何功課，白天學日文，晚上出門努力與人對話，還鼓起勇氣搭訕醉漢，一路上吃吃喝喝，從66公斤吃到71公斤，體脂肪更增加不少。

曾敬驊去日本狂吃美食，自爆胖了5公斤。（記者陳奕全攝）

儘管沒有安排行程，不過他特別去《蠟筆小新》場景踩點，更因為看了電影《我的完美日常》體驗了全裸澡堂，希望在接連兩部作品《大濛》、《如果我不曾看過太陽》拍攝結束後，脫離角色、轉換心情。

《如果我不曾看過太陽》是《想見你》製作團隊的最新力作，問及是否想與許光漢一樣到海外發展，曾敬驊表示，當初接這部戲時沒有想過要與別人走上同樣的路，「我單純是因為緣分，以及那個時候我的狀態，我想演這個，碰到的一些事情，剛好跟這個角色靠比較近。」

金鐘獎入圍即將公布，曾敬驊去年推出的《不良執念清除師》有機會角逐獎項。他對此表示：「我就是平常心，不是說我放棄，就是命，不要太執著。」只是日前他穿著《不良執念清除師》的周邊黑色T恤被粉絲巧遇，曾敬驊笑說「我私下都不太愛打扮，只是出門湊巧抓了一件來穿」。

曾敬驊稱與朱軒洋還是朋友，但他自己的事情自己負責。（記者陳奕全攝）

他今天出席活動，不免被問及好友朱軒洋近期的感情風波，直言「自己的事情，自己負責」，透露兩人至今都有聯絡，身為朋友也沒有多說什麼，「他自己都知道，目前就是全心全意在他的作品上。」

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