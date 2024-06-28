吳慷仁登上國際權威媒體《綜藝報》！自認追不上梁朝偉：我想繼續打破常規

吳慷仁接受《綜藝報》獨家專訪。（翻攝自綜藝報）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕吳慷仁最近接受國際權威媒體《綜藝報》獨家專訪，《綜》盛讚吳慷仁為了演出《破浪男女》，大方願意撕碎衣服和不怕名譽受影響。

「做為電影明星和演員是不一樣的，當一個演員，我很高興答應拍這部電影。就好像幾十年來累積的能量一次爆發。別人的反應、外在環境都不是我能控制的。但對我自己來說，最重要的是扮演好這個角色，做好我的工作。」吳慷仁說道。

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吳慷仁在《破浪男女》的表現獲得《綜藝報》讚賞。（双喜電影提供）

《破浪男女》吳慷仁接受綜藝報Variety專訪分享不怕再裸露。（双喜電影提供）



吳慷仁更進一步透露：「老實說，我願意參與會有裸露演出可能不是最後一次。我並不為其他人所賦予的道德標準所困擾。最終這部電影是屬於導演的。演員的巔峰期可能有20年到30年。而我的職業生涯現在已經15年了。我有很大的熱情，仍然願意承擔一些風險。」

吳慷仁談到未來計畫，也提到之前遇到梁朝偉後的想法：「最近，在一個頒獎典禮上，我發現自己坐在梁朝偉旁邊，他是一個傳奇人物，尤其是對於像我這樣的華語演員來說。在那裡，他告訴我他要去德國拍一部新電影。他就像一艘移動的船，你永遠追不上。過了這麼久，他仍然要去探索新大陸，尋找新的寶藏。和他一樣，我願意做很多探索。但我認為我對大中華地區的探索還沒結束。有很多不同的方言。這都是華語，但你可以用不同的方言來表達自己。我想繼續打破常規，做更多的事情，甚至是說日語的角色。」

《破浪男女》今（28日）在全台戲院上映。

《破浪男女》吳慷仁（右）演出釋放累積多年能量。（双喜電影提供）

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