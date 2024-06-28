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娛樂 亞洲

高圓圓深夜嘴饞「一舉動」異於常人！網驚：當女神不容易

高圓圓維持體態十分自律，曝外送習慣震驚網。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國女星高圓圓近日上綜藝《喜人奇妙夜》，談到自己睡前腦中經常在想「吃東西的事」，並打開外送平台下訂，不過其中一細節，卻讓網友驚呼「這是我和高圓圓點外送的差異」，一番談話還因此登上熱搜。

高圓圓深夜嘴饞會預定外送，待隔天一早再享用。（翻攝自微博）

高圓圓透露夜深人靜經常嘴饞，下一步就會拿起手機開始看外送平台，並挑選可以「預訂送達」的店家，待隔天一早享用美味佳餚，儘管已經不吃宵夜，她依舊感到罪惡，「我就覺得特別羞恥，就覺得自己怎麼這麼饞，大半夜為什麼特別會想吃的」。

現場來賓聽到後驚訝連連，馬東馬上就回「妳這麼理智，難怪妳能忍住了不吃」，網友也表示「看來做女神也是很不容易的一件事」、「高圓圓睡前也點外送，這樣一看我和高圓圓沒有區別」、「果然美女自制力很強」、「原來美女也會經常餓」。 

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