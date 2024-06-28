樓上鄰居從早吵到晚怎麼對付？ 最美空姐崩潰「快腦神經衰弱」

林佩瑤曾因擔任空服員獲封「最美空姐」。（翻攝自＠linpeiyao IG）



林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好鄰居讓你上天堂，壞鄰居讓你想搬家！有著「最美空姐」封號的林佩瑤，當初因參加第二屆《超級星光大道》走紅，昨（27）她發文透露，樓上鄰居從早到晚都一直發生巨響，早上最早七點開始，晚上大概到十點，她坦言已經快崩潰。

林佩瑤透露樓上鄰居吵雜時，雖然大部分非睡眠時間，但只要在家，就會不停聽到跑步、跳躍及敲打聲響，連家裡電視開很大聲都聽得到。她發文向粉絲求救，「想請問在非休息時間，是可以請鄰居小聲一點的嗎？」同時崩潰喊「我實在是快腦神經衰弱了」。

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後續實在忍不住，林佩瑤親自登門了解噪音來源，證實是樓上鄰居小孩發出的聲音，「就是一直斷斷續續，中間會間隔3-5分鐘，聲音聽起來是跑步及敲打東西。（跑步就是一直由遠到近由近到遠的聲音）。」

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