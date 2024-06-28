晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樓上鄰居從早吵到晚怎麼對付？ 最美空姐崩潰「快腦神經衰弱」

林佩瑤曾因擔任空服員獲封「最美空姐」。（翻攝自＠linpeiyao IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好鄰居讓你上天堂，壞鄰居讓你想搬家！有著「最美空姐」封號的林佩瑤，當初因參加第二屆《超級星光大道》走紅，昨（27）她發文透露，樓上鄰居從早到晚都一直發生巨響，早上最早七點開始，晚上大概到十點，她坦言已經快崩潰。

林佩瑤透露樓上鄰居吵雜時，雖然大部分非睡眠時間，但只要在家，就會不停聽到跑步、跳躍及敲打聲響，連家裡電視開很大聲都聽得到。她發文向粉絲求救，「想請問在非休息時間，是可以請鄰居小聲一點的嗎？」同時崩潰喊「我實在是快腦神經衰弱了」。

後續實在忍不住，林佩瑤親自登門了解噪音來源，證實是樓上鄰居小孩發出的聲音，「就是一直斷斷續續，中間會間隔3-5分鐘，聲音聽起來是跑步及敲打東西。（跑步就是一直由遠到近由近到遠的聲音）。」

由 @linpeiyao 發佈
在 Threads 查看

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中