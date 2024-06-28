晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

胡瓜當眾模仿「悽慘貓叫聲」 搭檔Sandra秒懂揭原因

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜與Sandra主持TVBS《拜託ATM》，今（28）日播出「萌寵守護者對抗賽」主題，邀請李懿、黃秋媖、蘇宗怡、夏嘉璐以及張靜汶等高學歷來賓挑戰爭奪豐厚獎金，還分享各自與毛孩的趣味小故事。

身為愛貓一族的夏嘉璐，在節目中爆料，雖然晚上聽不到貓咪的腳步聲，但卻能聽到貓在家中玩耍追逐，甚至打破東西的聲音，胡瓜聽到這番話，立刻表示深有同感，他回憶前幾天在家後面的公園，貓咪的叫聲非常悽慘，為讓大家了解貓叫的有多慘，錄影現場胡瓜更是學起了貓叫聲，引起現場哄堂大笑，Sandra也笑著補充：「應該是『春天』到了！」

《拜託ATM》今日將播出「萌寵守護者對抗賽」主題，左起李懿、黃秋媖、蘇宗怡、主持人胡瓜、主持人Sandra、夏嘉璐、張靜汶。（TVBS提供）

熱愛騎重機的李懿，坦言近期較少與毛孩相處，希望可以載著毛孩一起騎重機旅行，這番話讓胡瓜聽了忍不住吐槽：「（你的毛孩）不太認識妳了啦！」這樣的天大誤會也讓李懿急忙解釋：「沒有我們很熟！」

前主播蘇宗怡透露，自己曾經結紮過十多隻流浪動物，目前則是收編五隻街貓，蘇宗怡回憶過去播報時，經常看到許多搜救犬的新聞，這些經歷讓她對動物有著深厚的情感，近期蘇宗怡更擔任臺灣工作犬發展協會活動大使，與協會發起公益義賣活動，希望號召觀眾一起關注工作犬議題，一同努力保障退休工作犬的生活品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中