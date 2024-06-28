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娛樂 電視

星二代屢遭異樣看待！檢場愛女王敏淳吐心聲：久久無法釋懷

〔記者林欣穎／台北報導〕資深藝人檢場和李翊君的愛女「香奈兒」王敏淳，因外貌清秀而有「最美星二代」封號，演藝事業表現亮眼，不只發行單曲，去年更一舉入圍金鐘戲劇類最具潛力新人獎，近日檢場和王敏淳共同登上年代MUCH《那些年那些歌》分享父女互動，王敏淳也感慨自己因為星二代光環會被放大檢視，曾久久無法釋懷。

王敏淳（左）坦言與父親檢場討論演技，自嘲怕變成「檢場2.0」。（年代提供）

檢場在《那些年那些歌》中透露，當初最希望王敏淳去當歌手，因為深知當演員的辛苦，為拍攝經常在外風吹雨打、捨不得女兒辛苦，後續她會當演員一切都是女兒自己選的，認為女兒有興趣嘗試都願意給予支持。

至於檢場是否有給予女兒演技指導？王敏淳表示倆人鮮少討論這件事，都是自行揣摩、不排斥挫折感，還不忘自嘲自己：「已經長的夠像檢場，演戲還像檢場，那我不就是檢場2.0？」，一番話讓主持人陳國華爆笑回應：「哪有這麼漂亮的檢場！」

王敏淳遺傳媽媽李翊君好歌喉，在《那些年那些歌》中演場多首歌曲。（年代提供）

王敏淳承襲父母的星二代光環，從幼稚園時期就是老師和同學的焦點，甚至行為曾被放大檢視，王敏淳坦承當初被異樣眼光看待久久無法釋懷，是成長過程中慢慢了解父母行業內容後才逐漸明白，如今在檢場和李翊君用心栽培下，王敏淳在歌唱和戲劇都擁有好成績，希望外界能看見自己的表現，而不是只有星二代的光環。

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