陳隨意秀30年刀工為張艾嘉做菜 曝郎祖筠「很嚴格」揭私下面

〔記者林欣穎／台北報導〕王琄、郎祖筠、陳隨意與蕭志瑋「八弟」主持《辣味滿屋－絕代雙椒》，中陳隨意因為是廚師出身，所以被委以重任，要負責掌廚，他印象中錄製13集的內容，至少就做了5-60道菜以上，「菜刀拿了30幾年，算是有信心可以做好」，就連在節目中第一次嘗試做菊花豆腐，也沒難倒他，細膩的刀工讓人驚艷。

中視《辣味滿屋－絕代雙椒》陳隨意（右二）展現廚藝。（中視提供）

節目中四人住進空軍三重一村，從一無所有得自己賺取家用，還張羅食材復刻眷村菜，不光要克服各種難題還要擔任眷村導覽員、招待訪客、辦桌料理等，所有大小事都要靠自己。

請繼續往下閱讀...

廚師出身的陳隨意，出道當台語歌手，如今更跨足主持節目，他坦言這是以前想都沒想過的事，「我老婆壓根沒想到，嫁了26年的老公，講話不清不楚的，竟然可以主持節目。」尤其陳隨意近來也接下中視歌唱節目《綜藝一級棒》主持，聽到小孩誇獎他「爸爸讚喔」，讓他很有成就感。

陳隨意透露以前曾經上過郎祖筠的課，「郎姐很嚴格，但她上知天文下知地理，學識很淵博，我一直很想跟她多學習。」陳隨意也坦言節目剛開錄時不太敢主動跟郎祖筠講話，經過相處拉近距離，感覺她就像自己的姐姐一樣。

郎祖筠（左起）、陳隨意、王琄與八弟共同主持《辣味滿屋－絕代雙椒》。（中視提供）

節目陸續邀來張艾嘉、唐綺陽、呂捷、婁峻碩、泰國娘娘等來賓，陳隨意對於能見到知名導演張艾嘉本人，自然是相當難忘:「從小看著她的電影長大，居然能跟她兩天一夜長時間的相處，這是用錢也買不到的機會。」

他也透露私下的張艾嘉「隨和、隨興、隨意」，而且還特地帶來自己炒的焦糖胡桃分享給大家吃，當時她專為節目來台，錄完兩天就走。而補教名師呂捷也是節目款待來賓之一，因為喜歡吃焢肉，陳隨意特別為他準備，「台式焢肉原本就是我擅長的料理，他原本說要控制飲食，不能吃多，結果那天他吃了三碗。」《辣味滿屋－絕代雙椒》自6月30日起每週日晚間10點在中視頻道播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法