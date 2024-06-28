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娛樂 電視

劉俊謙《被害者2》放送大胸肌「慘遭戳心臟放血」 揭露劇組製作秘辛

〔記者蕭方綺／台北報導〕張孝全、許瑋甯、蘇慧倫、藤岡靛等人演出的Netflix懸疑推理影集《誰是被害者：第2季》，戲裡「連環奪器官殺人案」讓人大開眼界，蔡思韵戲中詮釋被兇手殘忍挖眼球，甚至還在空洞的眼窩中被塞入關鍵證物，獲選演員群認為最恐怖特化。

劉俊謙劇中被戳心臟放血的劇情，引發觀眾高討論度。（Netflix 提供）

談及此次參演心得坦言覺得很新奇有趣：「特化組做了一層假的臉皮黏在我臉上，我其實看不到自己完妝之後的樣子，只能一直聽到大家在我經過的時候都倒抽一口氣，跟我說超恐怖，直到看到播出，真的有被自己的樣子嚇到！」

Karencici直呼特化是她對於這次演出最興奮期待的部分。（Netflix 提供）

劉俊謙在影集中從溫暖陽光執行長，反轉為因隱藏多年的秘密被揭開，成兇手虐殺目標、被戳心臟放血的劇情，也引發觀眾高討論度，讓全網直呼：「沒想到在懸疑劇也可以看到大展胸膛的劉俊謙！」對此劉俊謙笑說謝謝大家繼《此時此刻》也這麼愛戴他的胸膛，更分享：「因為畫面細節是真的要拍兇手刺我心臟的那個過程，劇組特化還為此製作了一個跟我一模一樣的假胸膛！」

蔡思韵戲中被兇手殘忍挖眼球，獲選演員群認為最恐怖特化。（Netflix 提供）

而首次參演影集就挑戰詮釋慘遭奪聲帶的第一起命案被害者Karencici也直呼特化是她對於這次演出最興奮期待的部分，也笑說：「因為我之前從來沒有嘗試過特化，畫了還滿久的，而且這次在劇中飾演一位歌手，在劇中被殺死的那場戲就發生在演唱會的後台，這個跟我的生活又貼得很近，所以以後我可能都會在演唱會後台多看一下，看有沒有人要殺我。」

蘇慧倫大讚特化呈現的非常逼真，拍之前都要讓自己先做好心理建設，笑說：「我那時候看一看就想說好、沒關係，反正很多萬聖節巧克力也是做成眼球狀的，這樣去想就讓自己沒有那麼害怕了。」

被問及如何再創特化神作，製作人徐國倫坦言：「我們上次已經玩到這麼極致了，還能怎麼做確實是個挑戰，所以全新一季我們試著融合更多層面、賦予那些特化意義，屍體跟特化的展現，可能更多的是在呈現某一個資訊或線索的來源，每一個被害者他們的死法都有一種儀式感。」

張孝全近距離看特化很吃驚。（Netflix 提供）

特化指導張甫丞也補充：「行兇過程要有想復仇的恨意又要有凌虐性，這就是我們不斷地去挑戰的地方。」監製曾瀚賢也分享：「這次特化都沒有用任何特效修，真的很厲害、很難得。希望觀眾在追劇的時候，不只是得到一個解謎的快感，更多時候更可以帶入感受劇中角色的處境。」

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