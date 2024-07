許光漢持狙擊槍！韓劇《無路可逃》59秒預告帥翻 韓粉大喊瘋了

許光漢在《無路可逃:輪盤賭》(No Way Out : The Roulette)造型曝光。(翻攝自YouTube)

〔記者廖俐惠/綜合報導〕許光漢進軍韓國的首部韓劇《無路可逃:輪盤賭》(No Way Out : The Roulette)經歷了李善均事件、被迫換角後,在今天(28日)終於推出首波59秒預告,終於可一窺許光漢飾演的混血殺手「Mr. Smile」的面貌,令人期待。

許光漢在《無路可逃:輪盤賭》(No Way Out : The Roulette)中持槍。(翻攝自YouTube)

《無路可逃:輪盤賭》陣容堅強,包括趙鎮雄、劉宰明、廉晶雅、李光洙等韓星,由劉宰明飾演一名剛出獄的重刑犯,遭到公開懸賞200億韓元,成為全國上下各路好手暗殺的目標。而目前只知許光漢飾演混血殺手「Mr. Smile」,他在預告中身穿黑衣,手持狙擊槍露出微笑的表情,令人不寒而慄。

許光漢在《無路可逃:輪盤賭》(No Way Out : The Roulette)中飾演微笑殺手,笑容令人不寒而慄。(翻攝自YouTube)

預告播出後,引發台、韓網友熱烈討論,倒是不少韓國網友也是衝著許光漢的首部韓劇而來,紛紛留言,「哇許光漢瘋了吧」、「許光漢終於出來了!」、「哇這陣容太棒了吧」、「有許光漢真的太神奇了」。

許光漢在《無路可逃:輪盤賭》(No Way Out : The Roulette)中,似乎也是獵殺重刑犯的殺手之一。(翻攝自YouTube)

該劇傳出將在7月底於韓國的U+Mobile TV上架,據悉台灣的上線平台也已確定,等待公開。

