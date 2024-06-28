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娛樂 日韓

許光漢持狙擊槍！韓劇《無路可逃》59秒預告帥翻 韓粉大喊瘋了

許光漢在《無路可逃：輪盤賭》（No Way Out : The Roulette）造型曝光。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕許光漢進軍韓國的首部韓劇《無路可逃：輪盤賭》（No Way Out : The Roulette）經歷了李善均事件、被迫換角後，在今天（28日）終於推出首波59秒預告，終於可一窺許光漢飾演的混血殺手「Mr. Smile」的面貌，令人期待。

許光漢在《無路可逃：輪盤賭》（No Way Out : The Roulette）中持槍。（翻攝自YouTube）

《無路可逃：輪盤賭》陣容堅強，包括趙鎮雄、劉宰明、廉晶雅、李光洙等韓星，由劉宰明飾演一名剛出獄的重刑犯，遭到公開懸賞200億韓元，成為全國上下各路好手暗殺的目標。而目前只知許光漢飾演混血殺手「Mr. Smile」，他在預告中身穿黑衣，手持狙擊槍露出微笑的表情，令人不寒而慄。

許光漢在《無路可逃：輪盤賭》（No Way Out : The Roulette）中飾演微笑殺手，笑容令人不寒而慄。（翻攝自YouTube）

預告播出後，引發台、韓網友熱烈討論，倒是不少韓國網友也是衝著許光漢的首部韓劇而來，紛紛留言，「哇許光漢瘋了吧」、「許光漢終於出來了！」、「哇這陣容太棒了吧」、「有許光漢真的太神奇了」。

許光漢在《無路可逃：輪盤賭》（No Way Out : The Roulette）中，似乎也是獵殺重刑犯的殺手之一。（翻攝自YouTube）

該劇傳出將在7月底於韓國的U+Mobile TV上架，據悉台灣的上線平台也已確定，等待公開。

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