謝和弦離婚官司入考題！陳緗妮不滿開腔「別入戲太深」

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝和弦與愛妻陳緗妮過去遭謝的前妻「Keanna」戴一軒提告侵害配偶權，判賠償120萬元，夫妻倆上月現身新北地方法院，連本帶利還款134萬4861元。如今，3人的官司變成高中公民考題，讓夫妻倆相當不解與不滿。陳緗妮也寫下長文表達對此事的看法，同時也盼外界：「不要入戲太深。」

謝和弦（左起）與愛妻陳緗妮過去遭「Keanna」戴一軒提告侵害配偶權。（組合照，翻攝自臉書、IG）

陳緗妮昨（27日）深夜透露，自己針對這件事沒有特別的情緒反應，不過身邊確實有親友感到生氣，不過她也好奇表示：「為什麼一件『民事案件的私人婚姻糾紛』，會是以『殺人犯罪』的樣態被眾人觀賞評論著，還持續討論了快5年，現在甚至是進入到校園，讓未成年的同學們當作考題。」她為此感到非常困惑。

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最後，陳緗妮感嘆有時社會要的並不是真相，而只是想看到自己想相信的真相而已，她表示經歷這些事情後，和家人依然堅強地生活，並未因外界的評論而放棄。陳緗妮也向關注此事件的網友們喊話，「不要入戲太深，我們的這些事跟你們這些不相干的人，一點關係也沒有；各位也不會這麼衰，遇到跟我們一樣的經歷。」

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