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娛樂 日韓

Coachella沒翻車！日本團體新學校領袖曝秘訣：只要呼吸

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本女團ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）近年逐漸在歐美站穩腳步，不但登上《吉米A咖秀》，甚至受邀於美國科切拉音樂節（Coachella）演出，舞蹈動作相當激烈，歌聲卻依然相當穩健，獲得許多好評。

新學校領袖Suzuka（左起）、Rin、Kanon、Mizyu。（88rising提供）

她們昨天在台受訪，問及ATARASHII GAKKO!是如何在勁歌熱舞的情況下，仍然保持好歌聲？Suzuka笑說：「就是深呼吸！」她們透露，如果舞蹈動作需要轉頭，會趁機大吸一口氣！說得輕鬆，但不是每個團體都能在科切拉音樂節獲得好表現。

她們初嘗爆紅滋味，Suzuka有感街道上都會放她們的歌曲，年底的紅白歌合戰還能看到許多日本代表性的歌手。談到前往《吉米A咖秀》演出，Kanon表示心情很興奮，因為《吉米A咖秀》沒有在日本播出，實際播出後收到的回饋很多，不少人說很厲害，才知道自己做了件很了不起的事情，而且在《吉米A咖秀》後台看到歷代出演藝人名單，每個都非常大咖。

ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）在美國科切拉音樂節演出，獲得好評。（翻攝自YouTube）

近年來她們進軍國際，到世界各地演出，ATARASHII GAKKO!表示不先去想語言的部分，而是想著怎麼做出更瘋狂的表演，全身投入。但Suzuka忍不住說：「辛苦的反而是坐飛機…」Rin更透露曾經過海關，還被抓到小房間去問，「但英文不夠好，但對方很兇，不能拿手機。」

之前完成歐洲巡迴，與粉絲面對面接觸，ATARASHII GAKKO!覺得很震驚且感動，才知道有那麼多人喜歡他們，「有粉絲寫信給我們，說等了我們5年！」原來她們在日本努力的期間，有很多世界各地的歌迷因為網路媒介而認識她們。

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