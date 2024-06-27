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娛樂 日韓

BLACKPINK LISA新歌造型爆「抄襲中國設計師」

Lisa新造型走前衛風格，不像以前甜美。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國大勢女團BLACKPINK成員LISA尚未確定是否與YG娛樂續個人約，她成立了自己的經紀公司「LLOUD」，日前更宣布即將推出新歌〈Rockstar〉，讓粉絲瘋狂不以。昨（26）MV預告片發布後，竟有人指LISA回歸的服裝抄襲中國設計師，瞬間登上微博熱搜榜。

LISA身上穿著的星星裝被中國設計師指稱抄襲。（翻攝自YouTube）

先前LISA推出〈LALISA〉獲得廣大好評，因此LISA再度以個人音樂作品〈Rockstar〉也讓歌迷相當期待，昨日發布MV，從畫面中可見到LISA不再走過去的「人間芭比」甜美路線，反而改頭換面，剪著酷帥狼尾頭、身穿星星裝，造型非常前衛，充滿未來感。

LISA服裝爆出抄襲登上微博熱搜榜。（翻攝自微博）

今（27）日「Lisa團隊抄襲」一詞突然在微博熱搜榜飆升，原來是有一位中國設計師出面指控Lisa在MV裏頭穿著一件星形剪裁的衣服，抄襲他多年前的作品，還表示自己已經寫信給Lisa的造型團隊。

網友在網路上驚呼：「天啊，我覺得這個設計真的很好看，沒想到是盜版」但也有人認為這要說成抄襲也太千強，就算有抄襲問題也是Lisa的造型團隊出問題，跟Lisa一點關係也沒，還說「Lisa負責美美的就行了」。

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