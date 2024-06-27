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火星人演唱會今會員預售秒殺 議員選服要幫忙搶票搶不到

火星人布魯諾演唱會今天開放會員預售，結果秒殺。（高雄市副議長曾俊傑提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕美國流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）9月8日將在高雄世運主場館舉辦演唱會，今天（27日）開放會員預售秒殺，高雄市副議長曾俊傑受選民請託搶票的服務案激增，他今天得動員10幾個人搶票，卻連1張都搶不到。

火星人高雄演唱會引起歌迷注目，繼6年前南港演唱會售票秒殺，今年9月8日在高雄世運主場館演唱會也進入搶票計時，售票系統今天開放會員預售，又是秒殺，明天將進入一般購票階段。

高雄市副議長曾俊傑表示，最近請託演唱會搶票的服務案件，一件接一件，但售票太熱烈，一票難求。他只得拜託10名朋友加上辦公室人員，總共10幾人，這幾天先加入會員，今天時間一到一起搶票，結果一張也沒搶到，明天將繼續搶一般民眾的購票。

曾俊傑強調，高雄下半年的演唱會活動一場接一場，有的走文青風，有的展現國際大演唱會風範，例如Bruno Mars，也有國內唱將歌手的精彩演出，他要求市府妥適規劃下半年所有演唱會經濟行銷案，好好衝一波榮景。

曾俊傑說，國內外音樂演唱會紛紛「相中」高雄，高雄已成為台灣演唱會首選城市，帶動演唱會經濟發展，藉由火星人演唱會，希望市府做好完整規劃，讓演唱會不只是演唱會，還要為高雄打開世界的門窗。

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