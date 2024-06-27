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娛樂 最新消息

邱澤不藏了！20年前差點與組男團出道 搭檔是大咖歌王

艾怡良（右起）與陳建瑋合作新歌，邱澤、田中千繪跨刀演出MV。（小宇宙音樂工作室提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王陳建瑋與歌后艾怡良合唱新歌《成見》，MV由億萬票房導演殷振豪執導，並邀請到台北電影節影帝邱澤擔綱男主角，全程以日文演出，攜手在台灣發展的日本實力派演員田中千繪，讓陳建瑋開心直呼：「美夢成真！」

邱澤超過10年沒有拍攝MV，這次搭檔田中千繪一起演出，讓歌曲更具話題性，邱澤表示，答應擔任男主角，全是因為與陳建瑋的好交情。

原來邱澤、陳建瑋在20年前同為唱片公司的製作助理，一度被公司組成男子團體出片的兩人，雖然沒有正式出道，曾共患難的革命情感，依然延續至今。

邱澤與田中千繪合作新歌MV。（小宇宙音樂工作室提供）

邱澤表示：「很開心能出演建瑋的作品，也很開心能再次和振豪導演合作，這兩件事情讓我很享受一整天的拍攝。」這也是邱澤與殷振豪導演繼電影《當男人戀愛時》後再度合作，延續先前的好默契，拍攝過程十分順利。

對於好友的力挺，陳建瑋開心表示：「能集結《當男人戀愛時》的導演及男主角，再加上田中千繪跨刀演出，真的是美夢成真。」

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