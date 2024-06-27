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娛樂 最新消息

《魷魚遊戲》鄭好娟進軍好萊塢飆戲凱特布蘭琪！夢幻陣容太強大

影后凱特布蘭琪在影集《免責聲明》飾演以揭發弊案聞名的記者。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+ 全新心理驚悚影集《免責聲明》由《地心引力》、《羅馬》金獎導演艾方索柯朗自編自導並擔任製作人，集合包括奧斯卡影后凱特布蘭琪、奧斯卡最佳男配角凱文克萊，以及首度進軍好萊塢的《魷魚遊戲》美國演員工會最佳女主角鄭好娟等夢幻陣容同台飆戲，讓影迷相當期待眾人激盪出精彩火花。

這部共7集的限定影集改編自暢銷作家芮尼奈特同名小說，自開拍消息釋出便引起熱烈討論，凱特布蘭琪飾演一名以揭發弊案聞名的記者，昨曝光她的首張劇照。劇情描述她偶然收到一本不具名作者所撰寫的小說，驚覺自己竟是故事裡的主角，這將揭開她最暗黑的秘密。

凱特在劇中急於追查作家的真實身份，同時也必須面對自己的過去，以維護她與丈夫羅伯特和兒子尼古拉斯之間的關係。《免責聲明》將於10月11日於Apple TV+ 首播前兩集，之後每週五更新集數。

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