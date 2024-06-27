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娛樂 音樂

羅志祥新歌MV驚傳「太暴力」遭關切 急打馬賽克

羅志祥新歌MV太暴力遭關切。（翻攝自Show Lo's Official Channel羅志祥官方專屬頻道 YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕羅志祥睽違5年下月將推出新專輯〈舞狀元〉，MV以古裝大片形式呈現，劇情描述一位曾是不學無術的混混，後來成為習舞之人的心路歷程。日前他在官方YT頻道搶先釋出MV，未料歌曲才上線1天，就因為畫面太暴力遭到關切。

羅志祥急打馬賽克搶救。（翻攝自羅志祥IG）

羅志祥新歌〈舞狀元〉MV於25日上線，累積觀看次數破十萬，不過26日他在IG限時動態透露，「竟然收到公司通知〈舞狀元〉MV太暴力，畫面被關切，經過搶救只能打馬賽克處理了，你們有發現嗎？」只見MV中，手持武器和血腥的畫面，都被打上馬賽克。

事實上，〈舞狀元〉是羅志祥以18年前轟動華語樂壇的冠軍舞曲經典〈精舞門〉為靈感，以「舞狀元」作為前世，「精舞門」作為今生，可說是〈精舞門〉的穿越鉅作。為了讓這首歌更完美體現武打畫面，除了舞蹈外，他特別花時間進修武術課，請來好萊塢電影《玩命關頭》中，以角色「韓哥」走紅的姜成鎬在台拍片時的武術團隊特訓。

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