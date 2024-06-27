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台8女神遭狼醫性騷！許鈞鈞力抗魔爪竟獲「超無恥回應」

許鈞鈞（圖）與骨科醫師初次約會就遭對方性騷擾。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「八點檔女神」許鈞鈞出道13年從《戲說台灣》發跡打開知名度，演過《金家好媳婦》、《炮仔聲》等多部戲，近期再演出《天道》、《一家團圓》儼然已成本土劇固定班底。許鈞鈞近日上節目《單身行不行》透露遇到狼醫性騷擾的可怕經驗，首次約會就遭對方強吻，她當下質問為何這麼做，沒想到對方竟脫口相當無恥的答案。

許鈞鈞因朋友介紹認識一名骨科醫師，第一次約會時對方開車來載她，晚餐卻帶她去喝鱉湯，不敢喝的她礙於不想掃興，因此選擇硬著頭皮喝完，結束這一餐時已經有點晚，因此她提出要回家的需求，對方也載她返回住處門口，正在要打開車之際，對方竟突然出手攬住許鈞鈞，「他就直接狂吻我，我完全不能動，而且他親很久！」

許鈞鈞順利逃出魔爪後，立刻質問骨科醫師說：「我們第一次出去就這樣子，你不怕我們不會有下一次了嗎？」沒想到，對方竟然回答：「如果這次不這麼做，我就沒有下一次了！」讓主持人邱沁宜驚訝痛斥：「天啊！這完全不尊重人，都可以報警了，這是性騷擾。」她坦言歷經這次恐怖遭遇之後，自己對醫師的印象有點差。

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☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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