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控荒山亮性侵「百萬和解只給1萬」 單親媽曝兩人對話

54歲「台語金曲歌王」荒山亮爆出性侵疑雲，該名單親媽媽現身描述遭性侵過程。 （記者鄭淑婷翻攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕54歲「台語金曲歌王」爆出性侵疑雲，單親媽媽今天（7日）現身描述遭性侵過程，對於荒山亮反控她恐嚇，她強調，「我怎麼恐嚇他」，如果沒有性侵，荒山亮為何要給她錢？

女方出示後續與荒山亮的談話紀錄。（記者鄭淑婷翻攝）

女方說，她跟荒山亮是透過朋友認識並加LINE及臉書好友，荒山亮知道她能唱，去年10月底打電話給她，邀她到錄音室玩，當天她在忙、有提到在賣茶葉，荒山亮便說可以跟她買茶葉，要她直接送到錄音室。11月3日她依約送茶過去，兩人一起喝酒聊天，之後她不勝酒力醉倒，荒山亮知道她住桃園，又沒有親戚朋友，就說「妳可以把我當哥哥」，當時她已經喝醉且逢生理期，荒山亮帶她到房間讓她休息一下，沒想到卻硬來，她一直說「我不要」、「麻煩你尊重我，我MC來」，荒山亮卻回「沒關係，哥哥疼，我會小力一點」，之後她又醉又累，直到隔天才清醒。

女方說，隔天下午荒山亮開車送她回桃園，但之後LINE他就「不讀不回」，直到今年1月底她家裡出狀況，急需用錢，她請朋友輾轉聯繫荒山亮，要荒山亮跟她聯繫，否則將提告性侵，荒山亮才打電話給她，也有跟她道歉，雙方約定2月22日到桃園談。

金曲歌王荒山亮遭控性侵。（資料照，記者陳逸寬攝）

女方說，當天雙方談得不愉快，荒山亮更稱「妳去告我啊」，她則要求100萬元和解金，後來荒山亮一直推拖拉，最後只匯了1萬元給她，還說「我沒有這個能力，只能慢慢給」，之後就說要對她提告恐嚇，兩人在3月1日再到錄音室談判，荒山亮另找了朋友來，並說「我不能給妳錢，但我希望我們還是好朋友」，她氣到直接拒絕，荒山亮後續也不願再溝通，因此她決定到警局報案提告，並提出錄音室照片、與荒山亮的對話紀錄等證據。

荒山亮經紀人則回覆：感謝各界媒體朋友關心，目前此事件荒山亮已委託律師處理，未來若有進一步消息再對外界說明。

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