圍棋女神到台南圈粉 黑嘉嘉：下棋能學面對挫敗的方法

THE ONE LIN COFFEE執行長劉昱利（左）與上揚國際業二處長杜昀容（右）歡迎圍棋女神黑嘉嘉到台南。（春福年年提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕「圍棋女神」黑嘉嘉長相甜美、棋藝精湛，被日媒封為「千年唯一美女棋士」，近期她以圍棋老師身分推出「黑嘉嘉圍棋教室」專屬APP、推廣圍棋文化，演藝事業行程也滿檔，今（19）天因代言房地產，生平第二次到台南，她說，很喜歡台南多元美食與充滿歷史、美麗的建築物。

黑嘉嘉（右）與台南粉絲相見歡。（記者王俊忠攝）

黑嘉嘉（右）與台南粉絲相見歡。（記者王俊忠攝）

黑嘉嘉此次受邀到台南東區與幾十位幸運的建案住戶相見歡、提前歡度耶誕節，她提到這是她第2次到台南，第1次到台南走訪奇美博物館、美術館與四草綠色隧道，真的很漂亮，像有出國的心情。

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黑嘉嘉（左）為粉絲手沖咖啡。（春福年年提供）

黑嘉嘉今天還體驗人生第一次手沖咖啡，她現學現賣，從中注水保持穩定。她說，沖咖啡沒有想像中難，還是下圍棋比較難，圍棋已經學了21年，每天都會花幾小時練習，在下棋時幾乎都以喝水為主，不喝飲料或咖啡，怕喝咖啡會想上廁所，因為平時下1盤棋有時長達7小時，下棋時間比較慢，會盡量少離開位子。

談到成為職業棋士的過程，這位美女棋士透露，4歲時回台灣學中文，因為想學五子棋、意外走上圍棋學習之路，圍棋是技巧很多、複雜難度最高的棋藝，在8歲那年就立志想成為職業棋士，10歲開始參與國際性比賽，最常到日本、韓國出賽。

黑嘉嘉認為，下圍棋能學習耐心、專注力，還有如何面對挫敗的方法，因為下圍棋一定有贏有輸，但輸了沒有關係，要從輸的過程裡學到東西，「在下1場棋賽不能再犯同樣的錯誤」，她已開始在自己臉書粉專宣傳及開發專屬圍棋APP，從事教學、推廣，有興趣的民眾可來跟她一起學圍棋。

對於時尚活動、電影戲劇拍攝邀約不斷，受到許多知名品牌廠商青睞，接下保養品、手機、印表機等產品代言，黑嘉嘉說，她也有拍戲，未來想挑戰一些反差大的角色，像是武打戲、從事女武打者，覺得會是很特別的體驗。

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