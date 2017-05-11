限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

《春嬌救志明》中國版被閹割 笑點黃腔走樣

2017/05/11 06:00

彭浩翔（左）執導、楊千嬅（中）、余文樂主演的《春嬌救志明》，昨登上香港年度華語片票房冠軍。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由彭浩翔執導，楊千嬅、余文樂主演的《春嬌救志明》，昨在香港觀眾的熱情支持下，以累積近2500萬港幣（約9716萬台幣）的成績，登上年度華語片冠軍，預計本周末將可超越前作《春嬌與志明》的2797萬港幣（約1.08億台幣），成為「志明春嬌三部曲」中最賣座的一集。

導演彭浩翔反串歌手王馨平MV造型，讓網友直說拳頭硬了。（翻攝自臉書）

此外，《春嬌救志明》的台灣票房約1200萬，中國也突破1.68億人民幣（約7.38億台幣），紛紛創下三集最高紀錄，台、中、港票房目前合計高達8.47億台幣。不過近日有資深媒體人比對過中國版和香港版，發現中國版少了約4分鐘，不少片中笑點或是黃腔都被更動，雖然中國票房最高，卻是不同於台灣及香港的「閹割版」。

導演彭浩翔票房告捷，也樂得在臉書分享當年《春嬌與志明》在香港賣破2500萬時，他親自上陣cosplay歌手王馨平的《別問我是誰》MV，並寫到「導演為答謝全港觀眾支持，決定再度犧牲色相，於網絡上『破禁』放送這條只在大銀幕出現過的終極彩蛋！」讓廣大網友當場笑翻。《春嬌救志明》全台熱映中。

相關新聞

推薦新聞
（獨家）搶先謝金燕開工 謝金晶談豬哥亮病況說... （獨家）搶先謝金燕開工 謝金晶談豬哥亮病況說...
2017/05/11 07:27
金庸筆下小龍女 搖身一變執業律師 金庸筆下小龍女 搖身一變執業律師
2017/05/11 07:17
《房仲女王》凍蒜日本第一美 北川景子紅到發紫 《房仲女王》凍蒜日本第一美 北川景子紅到發紫
2017/05/11 06:57
羅美玲結婚2周年 想幫兒添妹 羅美玲結婚2周年 想幫兒添妹
2017/05/11 06:00
沈玉琳為錢翻臉 黑人爆：借太少 沈玉琳為錢翻臉 黑人爆：借太少
2017/05/11 06:00
90歲文夏有夠潮 瘋迷NBA勇士柯瑞 90歲文夏有夠潮 瘋迷NBA勇士柯瑞
2017/05/11 06:00
小老弟力抗大腸癌 文夏不捨 小老弟力抗大腸癌 文夏不捨
2017/05/11 06:00
安心亞感受濺油痛 自殘做了這事 安心亞感受濺油痛 自殘做了這事
2017/05/11 06:00
《春嬌救志明》中國版被閹割 笑點黃腔走樣 《春嬌救志明》中國版被閹割 笑點黃腔走樣
2017/05/11 06:00
金城武談情影后 片中XXX詢問度超高 金城武談情影后 片中XXX詢問度超高
2017/05/11 06:00
劉伊心預約當媽 老公一句話打槍 劉伊心預約當媽 老公一句話打槍
2017/05/11 06:00
J.K.羅琳新片來台選角 製片牽線台中取景有回音 J.K.羅琳新片來台選角 製片牽線台中取景有回音
2017/05/11 06:00
索爾女友回歸《雷神3》？ 導演PO照這樣說 索爾女友回歸《雷神3》？ 導演PO照這樣說
2017/05/11 06:00
親友首度爆料 不認病危倒數-豬哥亮51還會和親友聊天 親友首度爆料 不認病危倒數-豬哥亮51還會和親友聊天
2017/05/11 06:00
115藝人力挺婚姻平權 打破群星抗SARS紀錄 115藝人力挺婚姻平權 打破群星抗SARS紀錄
2017/05/11 06:00
女神邀偉晉讚聲 以綸哭哭了! 女神邀偉晉讚聲 以綸哭哭了!
2017/05/11 06:00
A-Lin破台語 逗樂老阿嬤 A-Lin破台語 逗樂老阿嬤
2017/05/11 06:00
朱俐靜換衣服 黃裕翔保證不偷看 朱俐靜換衣服 黃裕翔保證不偷看
2017/05/11 06:00
阿杜加盟新東家 林俊傑韓庚道喜 阿杜加盟新東家 林俊傑韓庚道喜
2017/05/10 23:20
徐若瑄繼女霸氣彈吉他 小V寶亂入活潑打鼓 徐若瑄繼女霸氣彈吉他 小V寶亂入活潑打鼓
2017/05/10 22:59
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.