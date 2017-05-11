《春嬌救志明》中國版被閹割 笑點黃腔走樣

彭浩翔（左）執導、楊千嬅（中）、余文樂主演的《春嬌救志明》，昨登上香港年度華語片票房冠軍。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由彭浩翔執導，楊千嬅、余文樂主演的《春嬌救志明》，昨在香港觀眾的熱情支持下，以累積近2500萬港幣（約9716萬台幣）的成績，登上年度華語片冠軍，預計本周末將可超越前作《春嬌與志明》的2797萬港幣（約1.08億台幣），成為「志明春嬌三部曲」中最賣座的一集。

導演彭浩翔反串歌手王馨平MV造型，讓網友直說拳頭硬了。（翻攝自臉書）

此外，《春嬌救志明》的台灣票房約1200萬，中國也突破1.68億人民幣（約7.38億台幣），紛紛創下三集最高紀錄，台、中、港票房目前合計高達8.47億台幣。不過近日有資深媒體人比對過中國版和香港版，發現中國版少了約4分鐘，不少片中笑點或是黃腔都被更動，雖然中國票房最高，卻是不同於台灣及香港的「閹割版」。

導演彭浩翔票房告捷，也樂得在臉書分享當年《春嬌與志明》在香港賣破2500萬時，他親自上陣cosplay歌手王馨平的《別問我是誰》MV，並寫到「導演為答謝全港觀眾支持，決定再度犧牲色相，於網絡上『破禁』放送這條只在大銀幕出現過的終極彩蛋！」讓廣大網友當場笑翻。《春嬌救志明》全台熱映中。