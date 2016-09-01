那個胖子害羞送花 張清芳緊貼熊仔大和解

張清芳（右）發行演唱會DVD，「那個胖子」熊仔站台，兩人有「世紀大和解」的fu。

（記者宋志雄攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕「歌壇東方不敗」張清芳今年金曲獎她擔任頒獎人時，在台上要入圍者熊仔起立，還喊他：「那個胖子呢？」被網友批評，昨天記者會熊仔略為害羞的捧著花束來送她，張清芳也在台上向他致歉：「對不起，不好意思，我太粗心了。」儼然有種「世紀大和解」的fu。

張清芳說，自己一直覺得唱嘻哈的人應該都胖胖的，「我常用直覺來判斷，但都會判斷錯誤。」兒子們事後還問她：「熊仔又不胖，你幹嘛叫他胖子？」老公還要她把相關報導剪報，讓兒子們讀報兼練中文。熊仔還為此寫了一首歌《那個胖子》，他笑說自己那陣子自覺有變胖，早有打算寫一首自嘲歌，剛好搭上這波「時事」。而熊仔也當場在台上對她獻唱生日快樂歌，張清芳則回贈藍光版DVD。

去年張清芳在北高連唱3場，昨天在50歲生日當天推出演唱會DVD，成本全由老公宋學仁埋單，收益則將全數捐出做公益。去年宋學仁在她演唱會期間病倒，張清芳表示，未來會多留時間給老公和孩子，「工作上的事情，我應該就不太會參與了，除了公益、醫院的事情。」難道不怕歌迷抱怨？她則笑回：「不會啦！看DVD呀！」

張清芳透露自己現在就是回歸家庭，專心相夫教子、照顧家裡的長輩們，她自爆以前偶爾會趁孩子睡著，偷溜出去和朋友見面，因此現在小孩晚上上廁所都會去「查房」。