魏蔓陳奕摩鐵開房純聊天？一開電視就是A片尷尬惹
2017/11/05 08:30
陳奕、魏蔓演出《噗通噗通我愛你》。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕陳奕、魏蔓在台視、三立週日偶像劇《噗通噗通我愛你》感情雖逐漸穩定，每一集「天恩CP」都宛如新婚夫妻般甜蜜放閃，沒想到最新一集陳奕心臟竟意外出現排斥情況，甚至危及生命，魏蔓傷心之餘，精心安排一場浪漫約會，甚至帶他去摩鐵「開房間」，兩人共躺在一張大床上，露出尷尬害羞的神情，更讓粉絲不禁敲碗期待：「快發生點什麼事情吧！」
陳奕（左）、魏蔓（右）演出《噗通噗通我愛你》。（三立提供）陳奕與魏蔓到摩鐵，看似曖昧，事實上這場戲根本是蓋棉被純聊天，陳奕說之前在台灣拍戲，其實很多場景都是在摩鐵拍攝的，所以不會尷尬反而很新奇。當時拍攝兩人睡不著想看電視，結果一打開剛好播的是「動作愛情片」，頓時一陣尷尬，也因為這個橋段，讓大家在拍攝時還真的不敢亂開電視，反倒是工作人員還要在旁小聲地發出像A片的呻吟聲。
陳奕（左）、魏蔓（右）演出《噗通噗通我愛你》。（三立提供）由於劇情是魏蔓主動約陳奕去摩鐵，陳奕開玩笑說：「如果現實生活是這樣應該開心吧，不過現實生活卻從未碰到過類似經驗。」至於主動還是被動的女人會受到他的喜愛，他想想笑說：「要主動也要被動，但還是被動多一點好了，不然什麼都不知道，自己反而會緊張，因為我約會是需要事先準備好行程計畫的人，按部就班進行，太多刺激會無法接招。」陳奕（左）、魏蔓（右）演出《噗通噗通我愛你》。（三立提供）陳奕（左）、魏蔓（右）演出《噗通噗通我愛你》。（三立提供）
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