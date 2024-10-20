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娛樂 電視

4好友一起奪金鐘！網挖昔同框畫面：這也太可怕

吳慷仁（左起）、許瑋甯、楊謹華曾到鄭元暢的YouTube頻道作客。（翻攝自YT）吳慷仁（左起）、許瑋甯、楊謹華曾到鄭元暢的YouTube頻道作客。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第59屆戲劇類金鐘獎昨（19）晚落幕，幾家歡樂幾家愁，有網友就曬出一張同框照指出「4個好朋友同晚一起得獎」，而照片中分別是鄭元暢、吳慷仁、楊謹華與許瑋甯，令不少人驚呆。

有網友在Threads上發文表示，「四個好朋友同晚一起得獎，就像情誼一樣可遇不可求」，並附上吳慷仁、許瑋甯、楊謹華在3年前一起到鄭元暢YouTube頻道作客的畫面，而在昨晚4人分別奪下戲劇節目男主角、迷你劇集（電視電影）女主角、戲劇節目女配角、戲劇節目男配角獎。

鄭元暢（左起）、吳慷仁、楊謹華與許瑋甯都在金鐘59奪下大獎。（資料照、攝影新聞組攝）鄭元暢（左起）、吳慷仁、楊謹華與許瑋甯都在金鐘59奪下大獎。（資料照、攝影新聞組攝）

4人不僅為多年好友，還同時在金鐘59奪下大獎，令許多網友看了紛紛驚呼，「這集含金量有多高！4個演員都在金鐘59得獎了」、「金鐘59組合來朝聖啦」、「這集超好笑！！感覺他們真的是很真的好朋友！！敲碗金鐘好朋友四人再拍一集」、「超感動的吧他們」、「真的欸！這四個人都得獎了，這也太可怕了吧」。

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