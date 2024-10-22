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連恩體內「驗出粉紅古柯鹼」 警：死前曾找2女粉絲進房

連恩屍檢報告出爐，體內含有粉紅古柯鹼。（資料照，美聯社）連恩屍檢報告出爐，體內含有粉紅古柯鹼。（資料照，美聯社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」One Direction前成員連恩佩恩（Liam Payne）墜樓身亡，享年31歲。據悉，他墜樓前行為詭異，在大廳摔爛筆記型電腦，房間還一片狼藉，有破碎物品及一堆粉末，毒物初步檢測報告昨（21）日出爐，確認驗出古柯鹼反應，警方還透露他在死前幾小時曾找2名女粉進房。

綜外媒報導，連恩墜樓的飯店房間內發現一些白色粉末，以及用來吸食藥物的工具，他生前曾食用一種名為「Cristal（水晶）」的強效迷幻藥，服用後容易讓人情緒劇烈起伏，甚至產生攻擊行為。根據初步屍檢顯示體內有「粉紅古柯鹼」，裡面混合甲基安非他命（俗稱冰毒）、氯胺酮（俗稱K他命）、MDMA（俗稱搖頭丸）等多種藥物，另外還有常用於鎮靜安眠類的藥物苯二氮平。

另外，警方還請來2名阿根廷女粉絲作證，據悉，兩人在連恩死前幾小時曾被邀請進入他的豪華套房，時間從當天上午11時30分持續至下午4時。

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