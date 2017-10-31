新加坡牛車水華人文化濃厚 東方風情韻味令人迷

牛車水大廈內的了凡香港油雞飯麵，在《新加坡米其林指南》1星加持下，常是饕客大排長龍。（記者莊士賢攝）〔記者莊士賢／新加坡報導〕新加坡牛車水，乍聽其名一時難以將它和中國城聯想一起，但，牛車水是新加坡著名的中國城，來到這裡隨即感受到濃濃華人文化，在牛車水老街區感受更明顯，街道兩旁林立的獨特店屋建築、懸掛街道上方隨風搖曳的紅燈籠、老字號中式風格店鋪等，東方風情韻味流露無遺。

牛車水老街區予人濃濃東方風情韻味。（記者莊士賢攝）早期許多華人為謀生移民來到新加坡並在此區聚集，後來當時的主政者萊佛士便將新加坡河南邊駁船碼頭一帶的區域劃為華人社區，奠定牛車水發展的雛形。華人聚集社區為何名稱是牛車水？據悉，往昔新加坡自來水管線尚未普及，當地居民大多得到安祥山（Ann Siang Hill）和史必靈街（Spring Street）的水井汲水並用牛車運水，此區遂被稱為牛車水。

蘊含華麗風的店屋建築是牛車水特色建築。（記者莊士賢攝）漫步牛車水街區，視線往往會被街旁成排店屋建築所吸引。蘊含華麗風的店屋，色彩繽紛、裝飾造型不盡相同，是牛車水特色建築，這些店屋大多是1樓為商家，2樓以上則是居民住家，建築風格融合中式、歐式、馬來等特色，如門窗美麗的裝飾洋溢歐風特色、象徵中式文化的圖案。若想更加了解店屋內部及早期華人生活，不妨走訪牛車水原貌館，此處原是店屋，館內將往昔華人住在店屋內的生活的情景予以重現，介紹昔日華人生活及歷史。

走訪牛車水原貌館可更加了解店屋內部及早期華人生活及歷史。（記者莊士賢攝）牛車水眾多的美食，如炒粿條、海南雞飯、油雞飯等，遊人亦是不可錯過。以牛車水美食街聞名的史密斯街，街道兩旁餐廳林立之外還有眾多攤販，由於美食街上方有透明頂棚，不管晴天、雨天民眾都可在露天環境用餐，體驗往昔在街頭用餐的Fu。除此之外，牛車水大廈、麥士威小販中心皆是聞名的美食小販中心，內部聚集眾多美食攤販，如牛車水大廈內的了凡香港油雞飯麵，在《新加坡米其林指南》1星加持下，常是饕客大排長龍，若來得晚還無法吃到美味料理呢！ 史密斯街是牛車水聞名的美食街。（記者莊士賢攝）

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