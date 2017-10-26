福利熊力拼熊讚 主題曲變洗腦神曲

〔記者林欣若／台北報導〕全聯福利中心偕同日本團隊重金打造的企業宣傳大使「福利熊」，三年來積極透過各種方式與民眾互動，不但配合各大節慶推出長輩動畫貼圖、以5款LINE貼圖成功帶動500萬粉絲加入官方帳號。 網路討論的全聯夯歌就是它！福利熊首支百萬MV邀民眾一起溫馨入鏡。（全聯提供）

為了讓福利熊更融入民眾生活，全聯特別斥資百萬打造福利熊首支主題曲與MV「One Two福利熊」，其中旋律歌詞重複性高的歌曲搶先於10月初在全聯門市播放後，門市人員紛紛直呼可愛到太洗腦，更有許多民眾回家後忍不住上網詢問「最近在全聯聽到的洗腦歌到底是哪首？」 福利熊號召百位小朋友在台東鹿野高台一起跳舞。（全聯提供） 福利熊MV斥資百萬於台東拍攝，動用3架空拍機進行側拍。（全聯提供）

為回應民眾的期待，「One Two福利熊」MV也已於10/25在全聯官方YouTube及LINE官方帳號上線，首日即達破萬瀏覽數，未來更計畫在KKbox等數位音樂平台上架，讓喜歡福利熊的粉絲365天都能感受福利熊的魅力。

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