限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

福利熊力拼熊讚 主題曲變洗腦神曲

2017/10/26 19:40

〔記者林欣若／台北報導〕全聯福利中心偕同日本團隊重金打造的企業宣傳大使「福利熊」，三年來積極透過各種方式與民眾互動，不但配合各大節慶推出長輩動畫貼圖、以5款LINE貼圖成功帶動500萬粉絲加入官方帳號。網路討論的全聯夯歌就是它！福利熊首支百萬MV邀民眾一起溫馨入鏡。（全聯提供）

為了讓福利熊更融入民眾生活，全聯特別斥資百萬打造福利熊首支主題曲與MV「One Two福利熊」，其中旋律歌詞重複性高的歌曲搶先於10月初在全聯門市播放後，門市人員紛紛直呼可愛到太洗腦，更有許多民眾回家後忍不住上網詢問「最近在全聯聽到的洗腦歌到底是哪首？」福利熊號召百位小朋友在台東鹿野高台一起跳舞。（全聯提供）福利熊MV斥資百萬於台東拍攝，動用3架空拍機進行側拍。（全聯提供）

為回應民眾的期待，「One Two福利熊」MV也已於10/25在全聯官方YouTube及LINE官方帳號上線，首日即達破萬瀏覽數，未來更計畫在KKbox等數位音樂平台上架，讓喜歡福利熊的粉絲365天都能感受福利熊的魅力。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
張雅琴生死遺言曝光 指定火葬粉紅棺材 張雅琴生死遺言曝光 指定火葬粉紅棺材
2017/10/26 12:10
老公涉詐貸上億被捕 小潘潘曾哭訴「董娘不是人幹的」 老公涉詐貸上億被捕 小潘潘曾哭訴「董娘不是人幹的」
2017/10/26 14:12
雙胞胎發病 依依心疼：慘不忍睹 雙胞胎發病 依依心疼：慘不忍睹
2017/10/26 12:22
老公傳遭警方掃黑逮捕 致電小潘潘反應是… 老公傳遭警方掃黑逮捕 致電小潘潘反應是…
2017/10/26 14:04
鬼怪新娘畫報展獨特魅力 榮幸搭檔孔劉演出 鬼怪新娘畫報展獨特魅力 榮幸搭檔孔劉演出
2017/10/26 12:19
更生人尪爆詐貸 小潘潘求子肥20公斤淪悲情董娘 更生人尪爆詐貸 小潘潘求子肥20公斤淪悲情董娘
2017/10/26 14:47
《新烏龍院》翻拍確定 原班人馬揪曾志偉搞笑上陣 《新烏龍院》翻拍確定 原班人馬揪曾志偉搞笑上陣
2017/10/26 17:45
三立肅貪後大改革 未來本土劇150集下檔 三立肅貪後大改革 未來本土劇150集下檔
2017/10/26 19:39
（影音）陳昇曾封殺中國市場 卻狂言許願「兩岸一家親」 （影音）陳昇曾封殺中國市場 卻狂言許願「兩岸一家親」
2017/10/26 15:46
身體少了這一樣 專家：40歲開始初老 身體少了這一樣 專家：40歲開始初老
2017/10/26 19:41
潘瑋柏終於出院？所屬公司2句話回應 潘瑋柏終於出院？所屬公司2句話回應
2017/10/26 15:49
20歲徐嬌Cosplay 「愛心奶」超殺眼球 20歲徐嬌Cosplay 「愛心奶」超殺眼球
2017/10/26 12:48
周杰倫驚傳退《新歌聲3》 節目組回應了... 周杰倫驚傳退《新歌聲3》 節目組回應了...
2017/10/26 16:48
飆國罵後 徐乃麟錄影暫停「要我怎麼脾氣好？」 飆國罵後 徐乃麟錄影暫停「要我怎麼脾氣好？」
2017/10/26 17:42
田馥甄年末送大禮 人生seafood竟是他 田馥甄年末送大禮 人生seafood竟是他
2017/10/26 16:49
星光女歌手發片 慘遭富家千金女阻撓 星光女歌手發片 慘遭富家千金女阻撓
2017/10/26 12:25
雙宋婚禮謝絕媒體採訪 喬妹曬照疑親自設計喜帖 雙宋婚禮謝絕媒體採訪 喬妹曬照疑親自設計喜帖
2017/10/26 18:35
有綠光 深田恭子深夜密會大澤隆夫 有綠光 深田恭子深夜密會大澤隆夫
2017/10/26 17:21
郭富城慶52歲生日 嫩妻產後激瘦身材曝光 郭富城慶52歲生日 嫩妻產後激瘦身材曝光
2017/10/26 17:35
野生林青霞出沒！ 逆零臉蛋看不出62歲 野生林青霞出沒！ 逆零臉蛋看不出62歲
2017/10/26 15:46
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.