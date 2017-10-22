（影音）6天後敗血症死亡…始源愛犬咬傷鄰居 影片曝光了！
2017/10/22 12:09
始源家飼養的鬥牛犬咬傷鄰居，對方6天後因敗血症死亡。（翻攝自Instagram）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯團Super Junior成員崔始源飼養的法國鬥牛犬Bugsy，日前咬傷金姓鄰居，對方6天後因敗血症不幸身亡，他除了發文向死者道歉，還多次至靈堂致哀，獲家屬諒解，未料昨（21日）網上突然出現愛犬咬傷人的監視器畫面，引發熱議。
始源家飼養的鬥牛犬咬傷鄰居，對方6天後因敗血症死亡。（翻攝自YouTube）影片中，金姓鄰居在電梯裡，始源的愛犬Bugsy在頸部未繫上狗鍊的情況下走入，進去後直接朝對方的左腳咬了一口，崔家人發現後，立馬將愛犬拉出電梯，被咬傷的金姓鄰居受到極大驚嚇，整個人向後退了一大步。
始源家飼養的鬥牛犬咬傷鄰居，對方6天後因敗血症死亡。（翻攝自YouTube）網友看到影片後，紛紛認為崔家人明知愛犬會咬人，怎麼還不用繩子牽住，也覺得「電梯這麼多人不該抱起來嗎？」依現行南韓動物保護法規定，若愛犬在公共場合未繫狗鍊，飼主將被處以50萬韓元以下（約新台幣1萬3000元）的罰款。
相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒！）
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