女孩沒見到Angelababy痛哭 本尊現身安慰被推爆
2017/10/21 13:38
〔娛樂頻道／綜合報導〕「Angelababy」楊穎與黃曉明婚後育有一子「小海綿」，產後復出的她更多了幾分母親的慈愛形象。近日出席活動時，有名小女孩因在現場沒看到她而暴哭，Angelababy知道後不僅親自安慰她，還與小女孩合照，獲得不少網友讚賞。Angelababy對待粉絲相當親切。（翻攝自微博）
Angelababy近日出席品牌活動，有一名精心打扮的粉絲女孩特地來到現場，想親眼見到偶像Angelababy，不料卻錯過時機，讓她忍不住放聲大哭，一旁的品牌總裁見狀，便帶著女孩上樓，Angelababy得知消息不僅獻上安慰，表示：「剛剛樓下人太多了，太危險了」，還主動與女孩合照完成她的心願，連品牌總裁也忍不住給予讚賞：「身為一個母親，她擁有優雅的美麗，更能吸引我們的客戶」。Angelababy（右）暖心安慰暴哭的粉絲小女孩（中）。（翻攝自微博）
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