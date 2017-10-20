凱莉米洛走出母子戀碎陰霾 爽看珠寶

〔記者馮亦寧／綜合報導〕今年48歲的澳洲「性感女神」凱莉米洛與嫩男喬許薩斯去年二月高調宣佈訂婚消息，未料這段母子戀卻因小男友偷吃西班牙女星匆匆決定分手。 女星凱莉米洛出席Tiffany & Co. 於日本東京八芳園舉辦的Tiffany自然奇境高級珠寶展晚宴。（Tiffany & Co. 提供）

分手後的凱莉米洛仍然風采依舊，日前她出席Tiffany & Co.在日本東京八芳園舉辦的Tiffany自然其境高級珠寶晚宴，穿著一席火紅露肩晚裝，帶著爽朗笑容，仍是一代性感女神模樣，心情似乎未受影響。 女星凱莉米洛。（Tiffany & Co. 提供）

Tiffany也祭出由傳奇設計師Jean Schlumberger打造的傳奇設計系列，獨具風格的動植物設計作品優雅反映出設計師對大自然的心馳神往，該系列1950加入Tiffany之後即大放異彩，時至今日仍備受推從。 凱莉米洛現場獻唱。（Tiffany & Co. 提供）

該場宴會共吸引來自世界各地約2000名貴賓出席，凱莉米洛亦不吝惜展露歌喉，現場親自獻唱，看來沒了小男友，凱莉米洛的生活更豐富。

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