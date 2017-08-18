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于美人向吳宗憲下戰帖 誓言拿下「憲神」腦袋

2017/08/18 20:05

《綜藝大熱門》推出「藝能界燒腦大戰，誰能比吳宗憲更聰明」，吸引藝人爭相報名。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕《綜藝大熱門》日前播出「藝能界燒腦大戰，誰能比吳宗憲更聰明」！引發全民動腦熱潮，播出後藝人爭相主動報名參賽，指名挑戰腦力過人的主持人「憲哥」吳宗憲，而首位前來挑戰的，竟然是集知性與機智於一身的于美人！

邰智源參加《綜藝大熱門》推出燒腦大戰，直喊想退通告。（三立提供）

節目上，于美人一見到吳宗憲立刻說：「我懷疑你有160！」他則秒回：「我身高真的有160啦！」比賽前于美人深怕自己表現不佳，也對觀眾喊話：「你們批評我的話，就是跟自己過不去。」而題目出現于美人擅長的中文題時，文學造詣也相當好的吳宗憲忍不住搶答，讓于美人不甘心怒嗆：「你不是說你不要答了，就不能讓我有答題機會嗎？」兩人一來一往針鋒相對，鬥智也鬥嘴。

于美人擔任《綜藝大熱門》踢館大來賓，挑戰腦力過人的吳宗憲。（三立提供）

「八回合腦力大戰」製作單位對於比賽題目相當保密，錄影前一刻吳宗憲才知道原來自己也是參賽者，壓力大到拜託製作單位改錄唱歌單元，笑說：「我們就是個無腦的節目，為什麼要這樣逼迫我們？」比賽過程中，由於題目過於燒腦，讓藝能界老江湖邰智源大喊：「拜託讓我退通告吧！」而一向妙語如珠的沈玉琳也在錄影後嘆：「錄這個比叫我去練羅志祥的舞還難！」

于美人擔任《綜藝大熱門》踢館大來賓，挑戰腦力過人的吳宗憲。（三立提供）

比賽第一、二回合在8月16、17日播出，立刻造成轟動，PPT台綜版討論區出現「紅爆」，節目收視率也反映了燒腦的高人氣，立刻成為同時段收視冠軍，穩坐綜藝節目第一。節目製作單位也釋出消息，除了下周將登場的踢館大來賓于美人之外，將有更多神秘來賓聯手對抗「憲神」腦袋。節目於每週一至週五晚間九點三立都會台播出。

于美人在《綜藝大熱門》進行腦力大戰。（三立提供）于美人在《綜藝大熱門》挑戰吳宗憲腦力。（三立提供）

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