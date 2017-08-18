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直擊！東京現身台灣之夜 魏德聖自嫌多餘

2017/08/18 19:52

宇宙人主唱小玉。（台灣獨立音樂協會提供）

〔記者陽昕翰／東京現場報導〕Summer Sonic夏日音速音樂祭，明天起一連兩天在東京、大阪登場，今晚主辦方於東京惠比壽舉辦了前夜祭活動「台灣之夜」，包括閃靈團長Doris、鼓鼓、陳惠婷出席，導演魏德聖率領國片《52赫茲我愛你》主要演員舒米恩、小玉、小球及米非到場相挺！

Doris以Taiwanderful顧問身分致詞，談到這4年來，主辦單位帶了近20組藝人到日本，像是參加的當地的大型音樂祭，也都獲得熱烈迴響，「我們不只把台灣的藝人帶到日本，也有跟在地的唱片公司合作，可以達到深耕日本市場的目的！」

閃靈團長Doris。（台灣獨立音樂協會提供）

魏導今天現身前夜祭，難得被一票音樂人包圍，他打趣：「我覺得我很多餘，我聽啦，不會唱啦，我常常一首歌都唱不完，只唱一兩句而已！」

宇宙人的小玉這次跟著劇組現身活動，其實他前幾年曾在Summer Sonic開唱，「蠻有感觸的，主要是因為宇宙人也是這個活動的受惠者，我們是因為Taiwanderful的活動第一次在日本開唱，然後順利推出了日文專輯，希望這個活動能繼續下去！」

Summer Sonic前夜祭，舒米恩（左起）、米非、小球、小玉、魏德聖、陳惠婷及鼓鼓現身記者會。（台灣獨立音樂協會提供）

同劇演員舒米恩也談到，接下來在日本有小型巡迴，包括福岡、熊本、鹿兒島、沖繩，「沒有聽過台灣原住民來唱歌的可以來聽一下，聽完之後就會很像來台灣，我來自台灣的東邊、阿美族的部落都蘭，那邊的人唱歌都比我還要厲害，卻只有我可以來日本唱歌，所以你們想聽到更厲害的都在台灣。」

小球及米非同樣兼具演員及歌手身分，小球說：「第一次為了工作來台灣，我覺得很興奮，真的非常謝謝《52赫茲我愛你》跟這個活動，如果大家未來有機會看到這部電影的話，也很希望未來能夠找我來唱歌，在電影裡面我唱的歌，跟我本來唱的歌差很多，請大家多多找我。」

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