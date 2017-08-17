（影音X3）古蹟真的「活」了！ CCC創作集漫畫數位體驗展再現歷史

鄭麗君體驗AR跨越時空虛擬實境的介紹。（記者凌美雪攝）〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長鄭麗君上任後，把古蹟活化與再造歷史現場做為重要施政目標，可是，古蹟究竟如何活化呢？透過修復、使用、數位化，還可與青少年通俗文化結合，透過漫畫與科技的跨域共創，「Creative Comic Collection 創作集漫畫數位體驗展」，居然把古蹟「北門」與乘載許多老文青記憶的「明星咖啡館」都變成漫畫人物了，鄭麗君站在「北門」旁邊合照，忍不住說，果然長得很宏偉！

AR裡的內容會相應展示空間內的場景介紹相關故事。（記者凌美雪攝）受到眾多漫畫迷喜愛的Creative Comic Collection創作集即將於今年底再次與讀者見面，文化部長鄭麗君出席今日於臺灣博物館舉行的發表會時表示，創刊於98年的Creative Comic Collection創作集，是利用我國數位典藏史料資源轉譯創作漫畫的先例，培養了許多忠實讀者，也發掘了許多本土新銳漫畫家，可惜因經費問題於104年底停刊。

3D浮空投影技術重現台北城5棟歷史建築，鄭麗君直呼好美！（記者凌美雪攝）今年文化部與中央研究院合作，讓Creative Comic Collection創作集再現，不僅促成漫畫與科技的跨域共創，更打造IP跨界轉製、合創應用的基礎。

明星西點咖啡化身帥帥的服務生。（記者凌美雪攝）新一代Creative Comic Collection創作集將於今年底復刊，除了承繼先前以數位典藏史料資源轉譯創作漫畫的方式，利用台灣歷史、民俗、生態等題材，將精彩的學術研究成果轉化為具台灣文化DNA特質的漫畫創作外，更從原本的季刊改為月刊，希望帶動台灣長篇連載漫畫風潮，透過深具國際視野又在地的原創內容，作為扶植原創人才、產出原創內容、培養原創漫畫閱讀市場的平臺。

鄭麗君（左二）身邊的「北門」是不是很俊偉呢？（記者凌美雪攝）國立臺灣博物館也自即日起展出「Creative Comic Collection 創作集漫畫數位體驗展」，以 CCC創作集經典作品如龍泉俠大戰謎霧人、北城百畫帖、異人茶跡為藍本，結合AR、GPS、動態追蹤（motion tracking）、深度感測（depth perception）和區域學習（area learning）技術，打破虛實界線，重現漫畫故事場景，與主角近距離接觸。

此外，也以3D浮空投影技術重現台北城5棟已消逝的歷史建築，結合手機遊戲，藉由擬人方式，賦予建物角色性格，由古蹟親身述說自己的故事，使參觀者體驗台北城的變遷與建物周邊關係。整體展覽展現台灣文化、漫畫、科技產業的相互結合與跨界合作成果。展期至9月3日，觀眾也可持續關注CCC臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/CreativeComicCollection獲得最新消息。

3D浮空投影歷史現場

https://drive.google.com/file/d/0B2vZJmICFnDpVlJQWlhaN04yVXc/view?usp=sharing

CCC漫畫異人茶跡在博物館中AR體驗

https://drive.google.com/file/d/0B2vZJmICFnDpQjN3bkgyTWQ4eEU/view?usp=sharing

數位化野台戲演出龍泉俠大戰謎霧人

https://drive.google.com/file/d/0B2vZJmICFnDpcms4dXJtZU5HbG8/view?usp=sharing