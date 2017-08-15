《麻醉2》他為戲交代遺言 9字妙答笑翻國師唐綺陽

黃健瑋、孟耿如上星座專家唐綺陽直播，宣傳新劇《麻醉風暴2》。（翻攝自臉書直播影片）〔記者粘湘婉／台北報導〕黃健瑋、孟耿如今為宣傳公視新戲《麻醉風暴2》，參加星座專家唐綺陽直播餐桌單元，唐綺陽家中卻一度停電，差點取消直播，幸虧在晚間9點直播開始前，順利恢復供電，也讓唐綺陽直呼：「真的嚇出一身冷汗」。而黃健瑋為《麻醉2》曾遠赴約旦出外景一周，由於當地政局混亂，他出發前向家人交代好遺言，還買了2千萬意外險、恐攻險，做好萬足準備。唐綺陽更問他，如果下次再去約旦拍戲，想跟家人說什麼，他笑回：「我會買4千萬的保險。」妙答笑翻網友。

黃健瑋育有4歲女兒，對於家庭也格外重視，他透露出發前，本來打算寫遺書，後來打消念頭，改以行動來跟家人告別，「我就跟每個家人說我愛你，抱抱我媽，還有跟女兒、太太好好說再見。」去到當地才發現，約旦雖是戰備國家，但政局相對穩定，當地人休閒就是開車去沙漠，看著滿天星空聊天，其實生活過得相當愜意，他笑說：「平安回來以後，連家人都笑我，當初到底在緊張什麼。」

36歲的他，更自爆其實25、26歲就已寫好遺書，但因為已經過了10年，覺得已經不符合現在的自己，但他也強調：「現在我覺得不管怎麼樣，跟家人在一起的每一天，都要好好珍惜。」