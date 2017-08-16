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首頁 > 婉君推

（獨家）張善為癱瘓神隱4年 郭鐵人曝失聯內幕

2017/08/16 07:27

郭鐵人與張善為合作《麻辣鮮師》結緣，私交不錯。（記者盧家豪攝）〔記者盧家豪／專訪〕張善為4年前罹患怪病住進醫院，下半身幾近癱瘓，如廁都需協助，自他罹病後就與圈內人斷絕往來。當年人氣劇《麻辣鮮師》中的搭檔郭鐵人表示，在得知張善為情況後相當錯愕，也想盡辦法想要找到他，不過眼看跟他較熟稔的潘瑋柏都一籌莫展，他也只好遠遠祝福張善為，希望他快點好起來。

「鐵人」郭鐵人和「蝌蚪」張善為在《麻辣鮮師》中同為第三代班底，私下交情也不差，兩人合作近兩年，談到對張善為的觀察，鐵人說道，「善為是很努力的人，他的演藝成就都是他應得的，記得和他一起搭車時他總是在背台詞，也經常看到他為了工作犧牲睡眠時間。」

張善為4年前住院後，就與圈內所有人斷絕往來。（資料照，記者王文麟攝）張善為活躍於演藝圈時期鮮少緋聞與負面新聞傳出，鐵人說，「他其實很注重個人形象，通常一下戲就回家，他是個非常自律的人，也相當保護自己私生活那一塊。」鐵人認為，這就是為何張善為罹病後神隱的最大因素，「他一定希望回到螢光幕前給人的形象是好的。

鐵人感慨，「真的真的很希望善為能夠好起來，這是他最愛的舞台，但卻不能繼續努力，我相信他仍渴望、熱愛這個圈子，他是我看過最想這圈子最想發光發熱的人，相信這個舞台會等著他的。」

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