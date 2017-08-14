花甲女神江宜蓉成最強情敵 見孫可芳卻超剉

孫可芳在《五味八珍的歲月》的演出感動不少人。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視、植劇場《五味八珍的歲月》上週五（8/11）平均收視1.31再創新高，全段收視最高點1.59落在飾演傅培梅的安心亞教大家作菜，第二收視高點則是飾演幫傭的「小豆」孫可芳，在米店看見到劇中心儀的顏毓麟和江宜蓉一起，她在這場戲中很自卑望著這對「天造地設」的一對，內心戲感動不少粉絲。

江宜蓉與顏毓麟演出《五味八珍的歲月》。（台視提供）

孫可芳特別分享：「劇中角色阿春沒資格『吃醋』，因蕙美乾淨漂亮，和義甫在一起是天經地義。」而在植劇場《戀愛沙塵暴》、《花甲男孩轉大人》和《五味八珍的歲月》都被網友視為「最強情敵」的江宜蓉，則喊冤澄清：「我每次出現最後都還是『有情人終成眷屬』，演情敵很容易被討厭，每次都很緊張，其實我算是紅娘不是情敵，希望大家能諒解！」

江宜蓉演出《五味八珍的歲月》。（台視提供）

江宜蓉曾在《花甲男孩轉大人》飾演「繁星鄉女神」雅婷，對於這次在《五》劇中和顏毓麟的對手戲反而感覺輕鬆不少，她忍不住小小爆料：「其實我在戲裡角色是臥底，不用真喜歡他，當初聽到這設定鬆一口氣，比較難拿捏的是蕙美對義甫的『喜歡』，到底該不該讓觀眾看出不對勁，但我覺得還是不要讓大家察覺破綻，於是選擇這樣方式呈現。」她也提及另一個困難點：「我看到顏毓麟就會想到《荼蘼》的湯有彥就很想笑場，看到孫可芳又會覺得完蛋，要被《天黑請閉眼》的澄芳給殺了，所以得加倍專心。但他們都是很棒的對手，非常幫忙！」