（專訪）《爆炸2》宋柏緯曝瀕死經驗 機車沒油困阿里山險飆淚

《他們在畢業的前一天爆炸2》宋柏緯專訪。（記者趙世勳攝）

〔記者粘湘婉／專訪〕22歲宋柏緯在公視《他們在畢業的前一天爆炸2》中，扮演反抗體制的熱血碩士生何世戎，義無反顧用直播方式，幫被貼上「台獨」標籤的歌手王丁筑解決合約問題，卻也因「爆炸」被迫面對現實考驗。劇中有不少他騎車狂喊發洩情緒鏡頭，演來輕鬆，他透露以前愛改車，過去還曾一度騎車環島13天，差點因沒油，被困在阿里山上，「那種感覺好像死過一次。」

《他們在畢業的前一天爆炸2》宋柏緯專訪。（記者趙世勳攝）

出道3年多的他，因陪當時女友試鏡電影《共犯》，意外踏入星途，《爆炸2》是他首次擔綱電視劇男主角。個性溫和的他，坦言私下想很多，又容易猶豫不決，與熱血何士戎完全相反，全靠導演鄭有傑教戲融入角色，最後卻反被影響，和角色融為一體，「個性變得直接很多」，甚至開玩笑喊：「這角色影響我太多了，好噁心。」他透露，曾因入戲脾氣變得暴躁，「那時面對家人，自己情緒控管也不太好」，讓他至今想起來仍覺得抱歉。

《他們在畢業的前一天爆炸2》宋柏緯專訪。（記者趙世勳攝）

他與圈外女友穩定交往2年多，劇中周旋在王丁筑、胡廣雯2女之間，主動約喝豆漿、示愛。他透露面對感情，會主動追求，交往期間屬於體貼情人。而他過去愛改車，最愛騎車去秘境探險，去環島也曾遇到差點沒油的窘境，險被困在阿里山上，一連向2名路人求助都遭拒，讓他差點飆淚，最後終於找到民宿落腳，「民宿在森林最深處，安靜到像被世界拋棄」，與世隔絕的新體驗，讓他笑稱「好像死過一遍。」

《他們在畢業的前一天爆炸2》宋柏緯專訪。（記者趙世勳攝）

過去宋柏緯愛改車，騎車去秘境探險，但現在比起騎車，他更愛彈吉他和演戲，平時靠彈吉他抒發心情，未來更想組純演奏樂團，全力衝刺演藝事業。