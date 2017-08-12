仍交付《爆炸2》內容 公視打臉愛奇藝「達成協議」說法

《他們在畢業的前一天爆炸2》遭愛奇藝停播。（翻攝自他們在畢業的前一天爆炸2臉書專頁）〔記者林俐瑄／台北報導〕公視迷你劇《他們在畢業的前一天爆炸2》日前遭愛奇藝台灣站下架，外界猜測下架原因是劇情題材敏感，包括講述台獨、媒體壟斷、陸生等問題，但愛奇藝否認，稱是要換購獨家播映權的《起鼓‧出獅》，提供多元選擇。公視今發聲明，否認「以片易片」，且持續將《爆炸2》內容交付給愛奇藝，只是愛奇藝不播。

對於《爆炸2》被愛奇藝下架，公視原遲遲不回應，屬於大眾的公視，竟能容許這樣不夠自由的做法，公視今終於發聲明，否認「以片易片」的交易方式，實情是公視按時交片，但愛奇藝不播，狠狠打臉愛奇藝當初「與合作夥伴公視達成協議」換劇來播的說詞。

公視今聲明如下：

1.愛奇藝為眾多播映平台之一，公視將《他們在畢業的前一天爆炸2》售予該平台，該平台自行下架，為其播映規劃，公視雖無權干預，但公視至今仍依約如期交付《爆2》各集影片，絕無媒體誤導與愛奇藝「以片易片」之事。

2. 鄭有傑導演拍攝的《他們在畢業的前一天爆炸2》，為反映台灣社會現況之戲劇，公視期待更多觀眾能收看到該部優質戲劇作品。

愛奇藝台灣站8月5日聲明如下：

「愛奇藝台灣站」為求與其它平台之間的差異性，故調整排播策略，並與合作夥伴公視達成協議，將原先與各平台一同連播的迷你劇集《他們在畢業前一天爆炸2》更改播出同樣由公視出品的迷你劇集《起鼓‧出獅》。

《起鼓‧出獅》講述台灣傳統醒獅文化，將在「愛奇藝台灣站」獨家播出，希望能給觀眾更多樣的內容選擇。