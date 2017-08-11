（影音）郭靜下海變主持人 最討厭別人問XX

郭靜主持tvbs《星鮮話》媒體見面會；郭靜。（記者陳奕全攝）〔記者洪素津／台北報導〕郭靜獨挑大樑擔綱主持棒，在TVBS開設新節目《星鮮話》，內容主要邀請明星嘉賓來段小對談，郭靜笑說「很怕遇到句點我的來賓」，被問到自己最不喜歡被問到什麼，郭靜坦言就是「緋聞」，所以盡量不會挖掘來賓八卦，但她也笑說「除非來賓很想說，我不會阻止他」。

郭靜主持tvbs《星鮮話》媒體見面會；周定緯（左起）、郭靜、張文綺、許仁杰。（記者陳奕全攝）郭靜感嘆，大家時常都關注緋聞「譬如我每次發專輯大家都會問我緋聞的問題，新聞出來都不知道我發片了」，對此現狀她略感無奈，節目間郭靜也會和來賓穿插些小遊戲，她分享來賓左左右右在選擇遊戲中，選出最愛的主持人是張小燕，讓她直呼「小孩真的很誠實」。

郭靜日前和黃子佼共同主持節目，有過主持節目經驗，而這次自己獨自上陣，她笑說「有學到佼哥的功力一秒變觀眾、一秒變主持人」，希望跳脫歌手身分主持節目，會有不一樣的火花。另外被問到最想訪問誰，郭靜笑說是韓星南柱赫，直呼「我可能會很興奮，怕她覺得我不專業」認為自己可能一秒變迷妹模式。