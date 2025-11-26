自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國人求「TWICE台北場」攻略 台灣粉絲火大反擊：罪魁禍首

TWICE結束2天高雄場演唱會後，明年3月將再度來台開唱。（擷取自TWICE/IG）TWICE結束2天高雄場演唱會後，明年3月將再度來台開唱。（擷取自TWICE/IG）

〔即時新聞／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE結束高雄兩場演唱會後，確定明年3月首度攻蛋，在「台北大巨蛋」開唱，讓台灣ONCE滿心期待。但一名中國粉絲近日發文求助「台北場攻略」，內容一曝光，瞬間在台灣社群掀起激烈討論。

中國網友想來台灣看演唱會，發文求台北場攻略，引發兩岸網友熱烈討論。（擷取自小紅書）中國網友想來台灣看演唱會，發文求台北場攻略，引發兩岸網友熱烈討論。（擷取自小紅書）

該名中國粉絲在「小紅書」發文表示，想搶台北場門票，詢問網站是否好搶、能否用Visa付款，以及若臨時無法前來能否轉讓門票。她補充有入台證，先前也去過「灣灣」，希望「灣灣」的ONCE可以解答，並大讚「看完高雄場覺得氛圍很好，搶到就去看演唱會順便旅行！」

雖有部分台灣網友耐心回答，但留言串中更多的是反對聲音，「可以不要來嗎？」、「好像沒有開放外國人搶票」、「請不要稱呼台灣叫灣灣」、「別來看，看別場」、「可以不要過來嗎？有日場韓場那邊也可以旅遊呀，為什麼一定要來台灣，有一個就會有第二個這樣的人，而且叫台灣『灣灣』超不尊重的」

對此，原PO回嗆：「我這一身反骨，就去就去，別急死你。上網注意點措辭，別以偏概全，不是所有人素質都低」，其後更有中國網友加入聲援，「統一就老實囉」、「看得我叛逆心態都上來了，高低得搶票試一下」、「評論區已經感受到某地區多麼排外了」、「能搶到票就去，不要管評論區灣灣那些人」。

相關貼文被轉發至Threads後，許多台灣粉絲痛批：「當初害子瑜回不了台灣開演唱會的就是中國人，不准賣票給他們」、「開口閉口都是『灣灣』大家應該都知道『灣灣』是貶低臺灣的說法，不是裝可愛或什麼喊臺灣同胞的暱稱吧」、「簽證過不了還想來佔一張票的位置，噁不噁心」、「共共仔就留在你們的國家的場看就好」。有趣的是，有台灣網友突發奇想，在小紅書原文留言試圖誤導對方，獲得不少好評。

更有人直言，「早上還看到有once在那邊祝福中國人買到明年台灣的票」、「中國人來了台灣人真的不用看了，因為普遍看演唱會的中國人都蠻沒素質」、「以後身邊會充斥『哇X！牛X！xx好騷！聽不懂！講中文！』現在很多團的韓國場就是這樣喔，以偏概全個屁！對岸粉絲沒素質是所有飯圈公認，有水準的才是偏啦，到底懂不懂以偏概全的意思啊」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中