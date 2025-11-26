中國人求「TWICE台北場」攻略 台灣粉絲火大反擊：罪魁禍首

TWICE結束2天高雄場演唱會後，明年3月將再度來台開唱。（擷取自TWICE/IG）

〔即時新聞／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE結束高雄兩場演唱會後，確定明年3月首度攻蛋，在「台北大巨蛋」開唱，讓台灣ONCE滿心期待。但一名中國粉絲近日發文求助「台北場攻略」，內容一曝光，瞬間在台灣社群掀起激烈討論。

中國網友想來台灣看演唱會，發文求台北場攻略，引發兩岸網友熱烈討論。（擷取自小紅書）

該名中國粉絲在「小紅書」發文表示，想搶台北場門票，詢問網站是否好搶、能否用Visa付款，以及若臨時無法前來能否轉讓門票。她補充有入台證，先前也去過「灣灣」，希望「灣灣」的ONCE可以解答，並大讚「看完高雄場覺得氛圍很好，搶到就去看演唱會順便旅行！」

雖有部分台灣網友耐心回答，但留言串中更多的是反對聲音，「可以不要來嗎？」、「好像沒有開放外國人搶票」、「請不要稱呼台灣叫灣灣」、「別來看，看別場」、「可以不要過來嗎？有日場韓場那邊也可以旅遊呀，為什麼一定要來台灣，有一個就會有第二個這樣的人，而且叫台灣『灣灣』超不尊重的」

對此，原PO回嗆：「我這一身反骨，就去就去，別急死你。上網注意點措辭，別以偏概全，不是所有人素質都低」，其後更有中國網友加入聲援，「統一就老實囉」、「看得我叛逆心態都上來了，高低得搶票試一下」、「評論區已經感受到某地區多麼排外了」、「能搶到票就去，不要管評論區灣灣那些人」。

相關貼文被轉發至Threads後，許多台灣粉絲痛批：「當初害子瑜回不了台灣開演唱會的就是中國人，不准賣票給他們」、「開口閉口都是『灣灣』大家應該都知道『灣灣』是貶低臺灣的說法，不是裝可愛或什麼喊臺灣同胞的暱稱吧」、「簽證過不了還想來佔一張票的位置，噁不噁心」、「共共仔就留在你們的國家的場看就好」。有趣的是，有台灣網友突發奇想，在小紅書原文留言試圖誤導對方，獲得不少好評。

更有人直言，「早上還看到有once在那邊祝福中國人買到明年台灣的票」、「中國人來了台灣人真的不用看了，因為普遍看演唱會的中國人都蠻沒素質」、「以後身邊會充斥『哇X！牛X！xx好騷！聽不懂！講中文！』現在很多團的韓國場就是這樣喔，以偏概全個屁！對岸粉絲沒素質是所有飯圈公認，有水準的才是偏啦，到底懂不懂以偏概全的意思啊」

