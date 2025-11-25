自由電子報
娛樂 亞洲

鄭伊健12月日本演唱會臨時喊卡 取消原因令人傻眼

港星鄭伊健日本演唱會臨時喊卡。（香港星島日報）港星鄭伊健日本演唱會臨時喊卡。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕港星鄭伊健原定於2025年12月5日在日本東京舉行《EKIN CHENG LIVE IN TOKYO 2025》演唱會，今（25）突然無預警宣布取消，主辦單位給出的原因為「不可抗力因素」，讓人不免聯想到是否與日本首相高市早苗的「台灣有事」言論有關。

鄭伊健演唱會取消原因為「不可抗力因素」。（香港星島日報）鄭伊健演唱會取消原因為「不可抗力因素」。（香港星島日報）

鄭伊健此次的日本演唱會可謂一波三折，首先是場地問題，演唱會最早定於橫濱太平洋會館（パシフィコ横浜）國立大廳舉行，之後卻在10月24日宣布更改演唱會地點至東京惠比壽The Garden Hall舉行，今日主辦單位「G Music（HK） Ltd」及寰亞旗下「Lam & Lamb Entertainment Ltd.」於社群平台宣布，取消演出的正式通知。

主辦單位正式發布演唱會取消通知。（香港星島日報）主辦單位正式發布演唱會取消通知。（香港星島日報）

主辦單位在公告中表示「感謝各位一直以來對Ekin Cheng的支持與應援。對於期待此次演出的觀眾造成的不便，我們深表歉意，並衷心感謝大家的理解與支持。」關於退票相關事宜，公告中指出會盡快公布，並請已購票觀眾留意官方消息。

鄭伊健先前才在多倫多舉行首次演唱會。（香港星島日報）鄭伊健先前才在多倫多舉行首次演唱會。（香港星島日報）

不過粉絲抱怨，此次演唱會是鄭伊健久違在日本演出，所以很多粉絲早早就已經買好門票，並安排好機票、住宿等相關事宜。如今演唱會取消，粉絲行程被打亂不說，還要忙著退機票、退演唱會票、退住宿，感覺非常失望。

