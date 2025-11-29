自由電子報
娛樂 音樂

邱澤許瑋甯婚禮星光不輸三金典禮 金曲歌后獻唱這句歌詞超貼切

〔記者陳慧玲／台北報導〕邱澤和許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》結緣，2021年公布婚訊，結婚4年後，昨（28日）晚在台北文華東方酒店補辦婚禮，賓客星光如雲，跨越電影、電視、唱片圈，網友驚呼到場的明星陣容幾乎不輸給三金頒獎典禮，金曲歌后彭佳慧也受邀參加婚宴，並當場展現好歌喉獻唱一曲。

邱澤（左）、許瑋甯補辦婚宴，現場星光熠熠。（記者王文麟攝）邱澤（左）、許瑋甯補辦婚宴，現場星光熠熠。（記者王文麟攝）

彭佳慧昨晚在婚宴上演唱《大齡女子》，其中一句歌詞「女人啊，我們都曾經期待能嫁個好丈夫」，而現在許瑋甯把這句歌詞實踐了，她和邱澤收到無數祝福，都希望兩人的婚姻幸福美滿。彭佳慧也唱道：「親愛的，我們誰不曾盼望有一份好歸宿，能夠直到永遠，幸福啊不會被攔阻」。

彭佳慧（中）在許瑋甯（右）婚宴上獻唱。（翻攝自IG）彭佳慧（中）在許瑋甯（右）婚宴上獻唱。（翻攝自IG）

另外昨天也剛好是彭佳慧雙胞胎女兒生日，她談到：「謝謝瑋甯和邱澤的邀請，祝福你們白頭偕老，永浴愛河喔，也祝福我兩個可愛女兒生日快樂！」婚宴上彭佳慧遇到許多老朋友，也認識一些新朋友，她談到：「我遇見了我的大齡女子心湄姐。」、「我遇見了追求幸福的勇氣。」、「我在14年前的今天遇見了我的雙胞胎女兒，11月28號太好的日子了！」

