娛樂 亞洲

甄妮踢爆官員只會廢話！香港惡火狠奪128人命「燒的不是他家」

面對香港惡火，甄妮痛斥官員只會說廢話。（資料照，記者潘少棠攝）面對香港惡火，甄妮痛斥官員只會說廢話。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港大埔宏福苑五級大火奪走至少128條人命，截至目前約200人仍「情況未明」，全港陷入巨大哀痛。面對嚴峻災情，資深歌手甄妮忍不住痛批官方應對態度，直言「事發後官員說廢話，燒的不是他家！」她也透露已捐款協助救災，對現況感嘆「殘忍、悲情城市，活得毫無安全感。」

「百姓要的不多，只想『安居樂業』而已！」甄妮昨（27日）義憤填膺表示，人民每日努力奔波、按時納稅，只求基本生活安全，因此質疑政府機關身為「公僕」，卻連最起碼的把關都做不到，才進而導致令富更富、貧更貧，痛斥「『東方之珠』不再！」她祈願仍在等待救援的人奇蹟脫困，並以「南無觀世音菩薩保佑」為受困者祈福。

甄妮提到火勢蔓延的起因，包括菸頭燒到綠網、外牆發泡膠與綁竹繩材質助長火勢，認為外界怪罪竹棚結構並不公平。此外，甄妮也透露已捐錢馳援災情盼儘速克服難關，她同時也痛斥「事發後官員說廢話......不是第一次，更不會是最後一次，燒的不是他家！看拿誰來『祭旗』？？？」引爆香港網友們的強烈共鳴。

