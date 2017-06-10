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（影音）鼻酸 豬哥亮無緣媳婦奔喪 靈堂跪地痛哭

2017/06/10 16:46

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，親友陸續赴靈堂弔唁，他生前頗為疼愛歌手黃思婷，常虧她是「無緣的媳婦」；黃思婷今赴靈堂弔唁，忍不住跪地痛哭，停留2小時才哭著離去。

黃思婷（左）離開靈堂前擁抱謝金晶（右）。（記者陳逸寬攝）

黃思婷頗得豬哥亮的緣，他認識她不久，就打算把她介紹給兒子謝順福，但不久就因豬「出國深造」，一時斷了聯絡，黃思婷在受訪時，剛開口回想到這段就崩潰痛哭，「他一直覺得沒有辦法用心教他兒子如何追我，我就變成他無緣的媳婦」。

她另透露，去年曾兩次夢到豬哥亮離世，但豬沒怪他觸霉頭，反而表現出一個「登愣」的感覺，並笑罵她「我現在大腸癌，妳不要做這種夢啦」但兩人約好，如果豬走了，她會在靈堂唱他喜歡的佛教音樂，送他最後一程，於是她今一到靈堂，就跪地唱歌，心酸替豬助念

黃思婷（左）離開靈堂前擁抱謝金晶（右）。（記者陳逸寬攝）

黃思婷講著講著，再度哽咽，她說豬病逝第一天，就已夢到他，「就是他以一個很開心、幽默的豬式風格出現，不是悲傷的，那種歡樂形式，是他一直想留給大家的」。她至今仍未決定豬告別式當天，要以「無緣媳婦」或「女兒」身分送別，但一定會以家屬身分在列，像蔡英文總統今赴靈堂致意，她也以家屬身分答禮。

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