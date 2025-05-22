家寧4分鐘「真相」激怒網友 陳沂：聲明這麼爛

家寧今天發了4分鐘影片表示要說明真相。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy、家寧撕破臉分手後，鬧出帳目不清、股分問題，吵嚷了一陣子之後，由於進入司法程序，兩邊喊話的聲量漸減。沒想到近日Andy跟家寧兩邊陣營又開始互相叫陣，今（22）家寧發布4分鐘「真相」影片，網紅陳沂看了之後忍不住批評：像小學生參加朗讀比賽。

家寧在影片中表示當初是Andy主動提分手，並自願「頻道給妳、營利給妳、車子給妳，其他東西都給妳，因為我相信妳會保護好眾量級」，強調Andy自願「淨身出戶」。家寧還說：至於為何Andy這麼做，將留待下集再說說明。網友頻頻翻白眼說，真相還要分上、下集喔。

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前情侶檔YouTuber Andy（左）、家寧又開始隔空叫囂。（翻攝自臉書）

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網紅陳沂忍不住吐槽，家寧為什麼不在今天一次說清楚內容跟帳目不清有什麼關係？直接把帳冊跟轉帳紀錄拿出來不就清楚明白了。陳沂在社群發文「以為家寧要發什麼厲害的聲明反擊Andy 結果像小學生參加朗讀比賽一樣，全程用做作的語調唸稿」她強調「眾量級頻道是她（家寧）申請的，然後頻道盈利綁在Andy私人帳戶。不是啊，這跟你們帳目不清有什麼關係？拿帳冊跟轉帳紀錄出來不就清清楚楚了」！

陳沂覺得家寧的聲明爛到讓她懷疑是流量操作。（翻攝自臉書）

先前家寧發聲明的時候，就有許多人認為家寧咬字不清，陳沂也忍不住酸：「我本來以為這兩個月家寧同學有去上正音班，結果一樣不該捲舌的亂捲舌，該捲舌的不捲舌」，4分鐘的內容當中，唯一發音正確的事「眾ㄓㄨㄥˋ量級」記得捲舌。

陳沂忍不住說：「拿這麼爛的聲明出來，我都在懷疑是流量操作了。」更說兩人從互整情侶，變成互告怨偶、互刷流量，並明確表示「好啦，我相信Andy老師的清白」。相信Andy的原因是「家寧形象搞成這樣，業配接不到，YT營利不靠抖內是能值多少錢啦」？

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