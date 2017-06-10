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（劇透）公視翻拍白色恐怖遊戲《返校》 馬英九客串呼聲高

2017/06/10 10:33

白色恐怖遊戲《返校》年初在遊戲界掀起熱潮，將被翻拍成影視作品。（翻攝自《返校》）

〔記者盧家豪／台北報導〕今年初在電玩界掀起熱潮的恐怖國產遊戲《返校》將跳上螢幕！傳公視已買下衍生小說「返校：惡夢再續」版權，正著手改編劇本，預計翻拍成影視作品，引起粉絲熱議。

該遊戲中有一學校教官角色，疑似以前總統馬英九的樣貌作為範本，讓不少網友笑稱「唯一支持英九演教官」、「終於輪到馬英九表現了，特質只適合當演員！」

遊戲畫面中教官的角色神似前總統馬英九。（翻攝自《返校》）

《返校》今年1月中在網上開賣，一舉得到遊戲平台「Steam」台灣區冠軍，同月更衝上全球銷售量第3名，獲得使用者98%好評。

該遊戲以台灣1960年代戒嚴時期的校園為背景，及恐怖遊戲少見的台灣道教文化，如黑白無常、魑魅魍魎、擲筊、腳尾飯等元素，獲得全球玩家青睞，中文及英語系國家下載量就佔了44%。

遊戲劇情描述女主角因師生戀不成，因而通報男老師為匪諜，卻意外害死了男老師及身邊友人，最終上吊自殺，成為徘徊校園、失去記憶的陰魂，玩家必須操作女主角還原事情的真相，另小說則是描寫回憶中的衍生情節。

相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

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