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（獨家）台版《太陽》遭爆瞎花160億 拍攝負面傳聞盡出

2017/06/09 21:34

《最好的選擇》劇組。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／台北報導〕國軍形象連續劇《最好的選擇》國防部將投入1280萬元拍攝16集，加總所有武器總和等於挹注了160億拍此劇，消息一出大家無不比較韓劇《太陽的後裔》，而執導此戲的導演梁修身則表示「將是讓大家非常震撼的戲，最新的武器裝備應該都會呈現」。不過近期《最好的選擇》劇組遭傳出劇組感情不融洽、不給素食便當等負面傳聞，更遭質疑「160億的製作費到哪裡去了」，對此梁修身直言「有點兒戲，我們劇組相當融洽，又不是有仇不給吃便當」。

《最好的選擇》劇組遭爆出攝影師被該劇製片組氣到離職，主角群有人吃素，卻未給素食便當，害人只得以餅乾充飢，對此導演梁修身聞訊坦言「我真的不知道，劇組也沒有發生這些事的傳聞」，梁修身證實有位攝影師離職，但離職原因不清楚，再者他澄清，他和此位攝影師感情相當好，常會留下來一起討論拍攝的進度和方向，所以猜測應該是私人因素離職，並不是和劇組有所摩擦。

另外提及素食便當一事，導演梁修身邊說邊笑「不給人家吃飯，哇靠！怎麼會有這種事，又不是有仇，只要是人類都不可能發生這些事，這已經不是素食的問題了」解釋應該是忙中出錯而忘記了，不太可能忽略對方想吃素食便當的需求。

最後梁修身導演強調劇組目前拍攝都在計畫中，各組間都互助合作，這幾天將會拍攝很多武器的大場面，大家都很戰戰兢兢，各單位也都給予很多協助，不曉得這些傳聞從何而來，認為是有人覺得劇組拍攝順利，心生忌妒，對此導演也表示大家都很看重這部戲劇，各方的指教和評論我們都會虛心接受，《最好的選擇》將會如期推出。

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